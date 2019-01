Casado augura que el PP gobernará en la región con un «excelente resultado» El líder nacional ha visitado Guadalajara y afirmó que su partido volverá a gobernar en la región

El presidente del PP, Pablo Casado, ha augurado este miércoles en Gaudalajara que el PP va a gobernar con un «excelente resultado» en Guadalajara en Castilla-La Mancha. Así lo dijo durante su visita a Guadalajara que se enmarca dentro de su ruta para apoyar a los candidatos a las elecciones del 26 de mayo. «Contamos con los mejores», señaló en alusión al alcalde de Guadalajara y candidato a revalidar el cargo, Antonio Román, y del presidente del PP en Castilla-La Mancha y candidato a presidir la región, Paco Núñez, quienes le acompañaron en su visita al Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) donde además ha conocido el proyecto «Guadalajara empresarial».

Asimismo, Casado señaló que cuentan con «el mejor balance de gestión del gobierno» que presidió María Dolores de Cospedal, así como «el mejor proyecto de futuro», que permitirá crecer y crear empleo a la región. Preguntado por si contempla la posibilidad de que Cs gobierne con el PSOE en algunas comunidades autónomas, Casado señaló que la formación naranja «lleva tiempo acuñando el término de ‘sanchismo’ respecto al PSOE» y opinó que es un «juego peligroso», porque el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, es «la mejor expresión del PSOE», tanto de los diputados como de los senadores. Y añadió que también en las comunidades autónomas votan la dirección general, por lo que resumió que «diferenciar a Sánchez del PSOE no es real más allá de las discrepancias pactadas con las que siempre ha jugado el PSOE».

En su opinión, que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o su homólogo en Aragón, Javier Lambán, «digan una cosa algo distinta a lo que diga Sánchez no es muy distinto» a lo que el expresidente castellanomanchego José Bono o el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra hacían cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. «Eso ya lo conocemos todos y ya no cuela y al final el PSOE ha elegido a su secretario general y no le ha removido cuando ha pactado con independentistas o batasunos o los de Podemos», resaltó. «Si Cs da aire a ese PSOE, me imagino que eso tendrá una responsabilidad electoral en las elecciones generales», agregó. Ante posibles negociaciones tras los comicios, Casado señaló que Nuñez «tiene una interlocución con los partidos que comparten» los principios del PP «por si hiciera falta completar una mayoría suficiente de gobierno», señaló.

Respecto a Román, apuntó que puede decir lo mismo porque «ya lo está haciendo», pues recordó que el alcalde de Guadalajara tuvo que pactar con Cs para gobernar en la actual legislatura, «y supo gobernar en solitario, pero también teniendo que pactar».

Creación de empleo

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, apostó por trabajar de la mano de los empresarios,emprendedores y autónomos para lograr progreso, creación de empleo y el mantenimiento de la sociedad del bienestar.

Paco Núñez se refirió a la visita del presidente Casado, que definió como una demostración de que la región tiene peso en esa agenda permanente que le lleva por todos los rincones del país en defensa de los intereses de España y de los españoles en un momento crucial para todos por la situación política que atravesamos provocada por el PSOE de Pedro Sánchez y Page.

Un PSOE, según el responsable del PP-CLM, «abrazado» a cualquiera que quiera sustentarlo en el poder y a todos aquellos que hacen lo posible por romper el país; lo que hace necesaria «la constancia y el trabajo» del Partido Popular que es quien garantiza una buena gestión, la unidad de España y el progreso de nuestra tierra.