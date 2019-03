Carlos Núñez quiere que Toledo recupere sus raíces celtas y sus cantigas medievales El gaitero gallego llega este domingo al Rojas para presentar su último disco «La hermandad de los celtas», concierto basado en el libro del mismo nombre

El gaitero gallego Carlos Núñez (Vigo, Pontevedra, 1971), autor del libro «La hermandad de los celtas», actúa este domingo en el Teatro de Rojas y llega a Toledo cargado de gaitas, flautas, instrumentos medievales y alguna que otra sorpresa. Este músico, que ha tocado con The Who, Bob Dylan, Sting y Rolling Stones, insiste en recuperar el pasado para llevar al público a un viaje en el tiempo por las músicas celtas, «que sonaban hace dos mil años», asegura el artista, que vuelve después de diez años de ausencia. Y regresa con toda la energía para «reconectar a Toledo con sus músicas celtas».

¿Cómo define la «hermandad de los celtas»?

Es una gira con la que hemos llegado a más de 50 ciudades españolas y en las que tocamos estas nuevas músicas, inspiradas en el libro «La hermandad de los celtas». Es algo muy original porque no siempre un concierto está inspirado en un libro. He estado durante tres años investigando, aprendiendo de los arqueólogos, los musicólogos y los lingüistas.

Entonces, se ha vuelto escritor...

Aunque la música celta es hoy muy conocida, faltaba la parte científica. Por ejemplo, los científicos nos contaron que las lenguas celtas nacieron en la península ibérica, fruto del encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico. Esa posición privilegiada que tiene España es lo que ha permitido crear lo celta. Entonces, habría que preguntarse: ¿Dónde están las letras celtas más antiguas que se conocen? Pues las tenemos en España. Y eso nos llevaría a cuestionarnos: ¿De dónde procede la gaita, nos llegó de las islas británicas o fue al revés? Pues fue al revés. Viajó de España hacia Irlanda, Escocia y Gales. Y así ha ocurrido con otros instrumentos. Tenemos tanto derecho a utilizar esa marca de prestigio que es la música celta, como pueden tenerlo los irlandeses y escoceses.

¿Cree que con el libro ha elaborado una historia musicalizada?

Sí. En los conciertos estamos tomando músicas celtas que han sido recientemente descubiertas, descodificadas y que fueron encontradas en la Edad Media. Además, en el concierto de este domingo contaremos con la presencia de una artista que tocará arpas medievales, acompañada con instrumentos del Camino de Santiago. Vamos a hacer un viaje en el tiempo de las músicas celtas y saber cómo sonaban hace dos mil años.

¿Ha estado retirado de los escenarios durante estos años?

No. Llevo sin parar desde que saqué el primer disco (A Irmandade das Estrelas), a un ritmo de 100 conciertos por año. Lo que pasa es que ha habido años en los que me he dedicado a ofrecer conciertos en Estados Unidos y otros países europeos. Ahora estamos retomando a nuestro público en España y estamos encantados porque la gente tiene mucha pasión por este género. Es cierto que a Toledo hace muchos años que no vamos. El concierto de este domingo va a ser un éxito y tendremos lleno absoluto. Ojalá hagamos tradición y volvamos con más frecuencia a esta bella ciudad.

De las canciones que se van a escuchar en Toledo, ¿con cuál se sentirá identificado el público?

Lo que más le suele gustar al público son las melodías medievales, interpretadas con instrumentos originales. Toledo es un lugar especial porque, como todos sabemos, Alfonso X El Sabio le debe mucho a ese espíritu multicultural que predomina en la ciudad. Precisamente vamos a interpretar muchas Cantigas del Rey Alfonso X El Sabio, en las que predominan los ecos de la música celta y los sonidos más mediterráneos. A la gente le va a sorprender descubrir la parte celta que se escuchaba en la Ciudad Imperial. Queremos reconectar a Toledo con sus músicas celtas.

¿Qué recuerdos guarda de Toledo?

Hace por lo menos diez años que no voy. La primera vez que visité esta bella ciudad fue con mis padres, siendo muy pequeñito. Además, la familia de mi madre viene casi toda de esa zona. Así que tengo muy bonitos recuerdos. Después, siendo ya músico, acudí a presentar mi primer disco y me llevé una grata sorpresa. Me dio la sensación de que esta ciudad ha encontrado su papel en España. Tiene una ubicación privilegiada porque está muy cerca de Madrid. Creo que Toledo reúne toda la historia de nuestro país y España se puede ver reflejada en Toledo. Quizá esta ciudad puede ser la inspiración de todas las culturas que tenemos en la península ibérica.

¿En qué está trabajando actualmente?

En muchas cosas a la vez. Los conciertos, los viajes... la música. Por ejemplo el año pasado celebramos un concierto en la Catedral de Santiago de Compostela, con los instrumentos medievales del Pórtico de la Gloria. Invitamos a Jordi Savall, ese gran maestro de músicas antiguas. Fue un espectáculo inolvidable que habrá que volver a repetir.