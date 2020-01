Cáritas abrirá en Toledo una tienda de ropa usada: «Moda-RE» El gerente de Inserta, Francisco Villacampa, afirma que su prioridad es «crear empleo»

Próximamente se abrirá en Toledo la Tienda de Ropa Moda RE que será un estímulo y una oferta más en la actividad comercial de las zonas donde está ubicada. A finales de 2018 Cáritas Diocesana de Toledo constituyó la empresa de inserción Inserta Toledo, con el objetivo de gestionar su proyecto de reutilización de ropa usada. A lo largo de 2019 Inserta Toledo se ha consolidado, con la creación de 8 puestos de trabajo, 4 puestos más en el próximo mes, y se ha convertido en la primera y única empresa de inserción en la provincia de Toledo.

Este año 2020 se inicia con muchas novedades, entre ellas la apertura de una tienda de ropa de segunda mano, con la marca MODA-RE. El gerente de Inserta Toledo, Francisco Villacampa, ha señalado que el objetivo de las empresas de inserción, de las que solo hay ocho en la región, «son un modelo de economía solidaria de eficacia reconocida para la inserción socio-laboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión social. Permiten la creación de empleo y ofrecen itinerarios de formación e inserción para las personas con más dificultades».

En la actualidad, en Inserta Toledo trabajan ocho personas, de las que cuatro están en situación de exclusión social. El próximo mes «vamos a contratar a una persona más para atender la zona de Talavera de la Reina y otros puestos para atender la tienda Moda Re Toledo», señala Villacampa.

Explica que la empresa de inserción es autosuficiente económicamente. Por Ley, el posible beneficio debe ser reinvertido en la actividad y en la creación de empleo. La propia actividad contribuye al Estado pagando los mismos impuestos que cualquier otra empresa (IVA, Impuesto Sociedades, Seguridad Social, licencias, …) y asume algunos sobrecostes (productividad, formación, apoyo técnico, …) que otras no tienen.

Uno de los lemas de Inserta Toledo es «Reciclamos ropa. Insertamos personas». Al respecto, Villacampa dice que «nuestra prioridad es la creación de empleo entre las personas con la mayor vulnerabilidad y menos posibilidades de acceso al mercado de trabajo. Para ello los trabajadores en exclusión cuentan con un itinerario personalizado de acompañamiento y formación con personal técnico».

Añade que, con la reutilización de la ropa, «colaboramos con el cuidado de la Casa Común con el ahorro de agua y emisiones de dióxido de carbono gracias a una actividad transformadora que facilita la reutilización, el reciclaje y el menor consumo. Además ayudamos a los ayuntamientos con un ahorro real en la gestión municipal de los residuos de la ropa usada a través de los 150 contenedores que tenemos en más de 50 localidades».

En 2019, Cáritas recogió más de 1.000 toneladas de ropa usada (más de 4 toneladas cada día), y desde 2015 llevan gestionados 4 millones de kilos de ropa usada. Nuestro primer objetivo es poder ayudar a las familias con necesidades de vestido. Aunque hay demanda de ropa, consumimos y desechamos tanta ropa que es muy superior al volumen de peticiones, de ahí que se haya que destinar al reciclaje, a la reutilización industrial o al abastecimiento de las tiendas de Moda RE.

Estas tiendas forman parte de un proyecto nacional creado por Cáritas para englobar los proyectos textiles de todas las diócesis. Permite gestionar integralmente el circuito de la ropa usada: recogida, almacenamiento, clasificación, reutilización, reciclaje, etc. « En la tienda de Moda Re Toledo venderemos ropa de segunda mano y ropa procedente de excedentes de primeras marcas que no han sido comercializadas. No somos competencia para otros comercios del sector. Al contrario, son un estímulo y una oferta más en la actividad comercial de las zonas donde están ubicadas. En Moda Re vendemos ropa para insertar personas», finaliza Villacampa.