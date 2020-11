Caravanas de coches contra la «ley Celaá» por toda Castilla-La Mancha Unos 3.000 vehículos, según la Delegación del Gobierno, recorrieron las 5 capitales de provincia y Talavera reclamando «libertad de enseñanza» PP, Csy Vox se sumaron a la protesta

Centenares de coches se han manifestado este domingo en las cinco capitales de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina (Toledo), en protesta por la ley educativa de la ministra Isabel Celaá, la Lomloe, unas movilizaciones convocadas por la plataforma Más Plurales a las que se sumaron cargos políticos del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox en la región.

Los vehículos, muchos con familias en su interior, circularon por las principales calles de las ciudades, en algunos momentos colapsando el tráfico, y portaban grandes lazos naranjas, globos, banderas y pancartas con lemas mostrando su rechazo a la ley Celaá, que consideran se está tramitando sin consenso ni diálogo con la comunidad educativa, especialmente los padres y los centros de educación concertada, que en la región son 120, donde se escolarizan un total de 60.000 alumnos y trabajan en torno a 4.000 personas».

La plataforma Más Plurales demanda un pacto educativo que incluya a todos y no excluya a ningún sector de la comunidad educativa, y consideran que la Lomloe vulnera derechos y libertades fundamentales y, por tanto, es imprescindible esta protesta social.

A juicio de la plataforma, la «ley Celaá» relega a la enseñanza concertada a la subsidiariedad, elimina la demanda social como criterio de admisión de alumnos, reduce la enseñanza de religión a la categoría de anécdota y compromete la viabilidad de los centros específicos de educación especial, entre otros agravios, han indicado.

El presidente del PP, que participó en la concentración de Ciudad Real, dijo que su partido cree en la libertad de los padres para elegir el centro donde educar a sus hijos, al igual que en la educación concertada y especial, y que apuesta «por la capacidad, el mérito y el esfuerzo» y por el español como lengua vehicular del Estado en materia educativa. Vamos a pelear con uñas y dientes para derogar la reforma educativa del PSOE».

Lamentó Núñez que el pasado jueves, el PSOE regional votara en contra de rechazar estos acuerdos en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que ha llevado a Page a ser «“un socialista de boquilla». Añadió que este país tiene «muchos problemas», entre los que se encuentra la pandemia, unos Presupuestos Generales del Estado «con una clara subida de impuestos» o con una Ley Celaá que este domingo «ha sacado a la calle» a los ciudadanos. «Mientras que en Castilla-La Mancha cae el PIB, las exportaciones, el consumo o la actividad industrial, Page se dedica a decir a los sanitarios que, en lugar de hacer vídeos, se pongan a trabajar», afirma que los maestros «quieren 15 días de vacaciones» o señala que las personas mayores «no son válidas».

La plataforma cifró en más de mil los vehículos que se manifestaron por las principales calles de Ciudad Real y en el manifiesto que se leyó dejaron claro que el objetivo de la protesta no era otro que lograr una educación pública, plural y de calidad, que no se logra «legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos». Opinan que «los profesores no han tenido voz, los alumnos no han tenido voz, los padres no han tenido voz. El Gobierno se ampara en decir que hay hasta siete miembros del arco parlamentario la han apoyado, cuando es, de las ocho leyes aprobadas, la que menos respaldo ha tenido, y sólo se ha aprobado por un voto de diferencia».

El presidente del PP provincial de Toledo y senador José Julián Gregorio, el presidente del PP de Talavera, Santiago Serrano, y la diputada nacional del PP Carmen Riolobos, participaron en la manifestación de Talavera de la Reina y anunciaron que irán «hasta donde haga falta para defender la libertad educativa que se ha cargado el Gobierno de Sánchez e Iglesias» con la ley Celaá, que «liquida el español como lengua vehicular y es un ataque a la educación concertada y especial».

Los miembros del grupo de Cs en Guadalajara, por su parte, anunciaron que van a presentar en el Senado una enmienda a la Lomloe, para «evitar este atropello al sistema educativo español». En Toledo capital varios cientos de vehículos colapsaron el tráfico durante la movilización (algunas fuentes lo cifran en más de 600 vehículos) y, en Cuenca, más de 270 coches según el Ayuntamiento expresaron su rechazo a la reforma educativa.

En Toledo, el coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) Toledo, David Muñoz Zapata, y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Julio Comendador, asistieron a la manifestación con coches cumpliendo con las medidas y recomendaciones sanitarias. «Sánchez nos ha vendido por un puñado de votos y Page debe decidir: o está con Sánchez o está con las familias de Castilla-La Mancha». Cs ha llevado a las Cortes regionales una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a que rectifique.