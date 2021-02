La emotiva carta del arzobispo de Toledo al pequeño Beltrán El niño, que estudiaba en el Colegio Infantes, falleció a finales del pasado mes de enero

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha publicado este domingo una emotiva carta este domingo en la revista Padre Nuestro dirigida al pequeño Beltrán, un niño toledano que falleció a finales del pasado mes de enero. En su colegio, Nuestra Señora de los Infantes, su muerte también ha provocado un gran dolor. Así le despidieron: «Has sido un ejemplo desde el principio hasta el fin. Valiente y brillante hasta el último minuto. Dios estuvo espléndido en crear algo tan bello como tú, Beltrán. Eterna sonrisa. Con todo el dolor del mundo por tu marcha, confiamos en Dios Padre y en su eterna misericordia».

A continuación la carta del arzobispo de Toledo:

De madrugada me daban la noticia. Ha muerto Beltrán. Un niño de la parroquia de Santa Teresa de Jesús, del Colegio de Infantes, de los seises... Un niño que hace poco hizo su primera comunión y en quien se cumplió la promesa de Jesús: «Quien coma de este pan vivirá para siempre». El capellán del hospital que le atendió cuando me lo contaba por teléfono se calló.

No podía hablar. En algún momento creí que se había ido la conexión. Me di cuenta enseguida de que estaba llorando. Después continuo: «Le he dado la unción de enfermos y se ha despedido de sus padres y de todos sus amigos de los cuales yo me siento uno de ellos. Os doy la gracias porque me siento muy querido. Sus padres estaban rotos y con paz. Os quiero mucho. Gracias».

Para mí Beltrán era y es muy importante. Le veía casi todos los domingos en la catedral. Últimamente en la silla de ruedas. Allí estaba siempre y estará para todos con la sencillez e ingenuidad que tienen los niños capaces de robar el corazón a Cristo. Con sus padres y hermanos era una gozada después de la misa saludarle y te contaba siempre cosas.

Le llamé en su cumpleaños. Iba en el coche con sus padres... «¿Qué le dices al arzobispo?»: «Te quiero mucho».

Beltrán, escríbenos desde el Cielo

Me dicen sus padres y amigos que era un encanto de niño. También hablé en Navidad. Hablamos de los Reyes Magos, que existen de verdad. Arropado en su silla siempre le saludaba. Con la mascarilla puesta le hacía mi inclinación y siempre en sus ojos vislumbraba el cariño limpio y gratuito que nos transmiten los niños. Beltrán, sin ti seremos un poco mas pobres en la tierra y un poco mas ricos en el Cielo. Cuando puedas escríbenos desde el Cielo. No digas que no tienes tiempo. Háblale a Jesús de tus padres, de tus hermanos, de nosotros, tus amigos, de lo bien que cantan los seises, del frío de la catedral... Y del Corpus Christi de Toledo. Cuando pidamos a Dios Padre algo que necesitamos, dile que nos lo conceda, intercede por los que vivimos en este valle de lágrimas.