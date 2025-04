«Bajamos el sueldo a 1 euro al mes para que el equipo de Gobierno espabilara; si se trabajaba, se cobraba»

«¿Cree usted que es digno un sueldo de 1 euro al mes?», preguntó la fiscal Rebeca Loranca este miércoles, en la Audiencia de Toledo, a los seis acusados de un delito de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Ontígola en 2016 . Pide una ... inhabilitación de doce años como concejales para cada uno porque, a su juicio, no se movieron por un interés público, sino «por un interés personal». «Y tenían pleno conocimiento de la ilegalidad», apostilló.

Pero los imputados dicen otra cosa. «Era para que se pusieran las pilas, espabilaran», «Queríamos que el equipo de Gobierno reaccionase», «Lo hicimos por el pueblo, que estaba muy molesto porque no se hacía nada», «Si se trabajaba, se cobraba» o «Ni mucho menos fue una revancha». Estas fueron algunas de las contestaciones de la media docena de encartados, ediles cuando aprobaron en 2016 que la alcaldesa, la socialista María Engracia Sánchez , y sus tres concejales tuvieran cada uno un salario mensual de 166,386 pesetas (la equivalencia de un euro).

En realidad, la regidora y su equipo de Gobierno llevaban solamente en el puesto dos meses y medio, después de haber recuperado el bastón de mando municipal, en manos de José Gómez medio año gracias a una moción de censura.

José Gómez , el alma máter de la bajada de sueldo -luego anulada-, dijo ante el tribunal que votaron a favor porque el Ayuntamiento no funcionaba y no se veía a los miembros del equipo de Gobierno por el Consistorio de este pueblo de unos 4.500 habitantes. «El personal municipal decía que no se estaba haciendo nada y la dedicación de la alcaldesa no era la que yo consideraba», afirmó Gómez, de una formación política independiente. Él había cobrado un sueldo durante su etapa como regidor municipal con dedicación exclusiva: primero estuvo dos legislaturas, de 2007 a 2015, y luego sólo cinco meses gracias a una moción de censura, que fue anulada por la Justicia el 30 de junio de 2016.

Dudar de la imparcialidad

Dos meses y medio después, el 17 de septiembre, se votó minorar el sueldo al equipo de Gobierno. Los servicios jurídicos de la Diputación habían emitido, a petición de la alcaldesa, un informe en el que señalaban que la propuesta que se iba a votar para reducir el salario a 1 euro era contraria a Derecho y no estaba motivada. La resolución se leyó en el pleno extraordinario, pero José Gómez dudó de la imparcialidad de los servicios jurídicos, se informó en otros ayuntamientos donde se había impuesto ese sueldo al alcalde y también consultaron a un abogado del Partido Popular, una de las formaciones que votó a favor de bajar el salario. Y tiraron hacia adelante.

Gómez, el acusado que más habló ante el tribunal, contó que la medida aprobada iba a ser provisional para que la alcaldesa y su equipo de Gobierno, que estaba en minoría, «reaccionase». «No acudían lo suficiente al Ayuntamiento. Cuando yo era alcalde, abría y cerraba el Ayuntamiento», aseguró un hombre del que los concejales que le apoyaron «sí se fiaban de lo que yo dijese, porque yo soy muy legalista».

Ángel Calderón , otro de los acusados, votó a favor «por la presión de mis vecinos y de los operarios municipales». «Lo hicimos para que espabilaran», espetó el ahora exconcejal, a quien nadie le dijo que «lo que votaba era ilegal». «Yo entiendo de la calle, de patear, de currar; no de leyes», aclaró Calderón. Y zanjó: «A día de hoy, sigo pensando que lo hice bien».

Un hombre «honrado»

Para Vicenta Esparza , la medida no fue una revancha por la moción de censura anulada. «Ni mucho menos», aseveró esta maestra de profesión, quien no contempló nunca la «ilegalidad» de la resolución que apoyó.

Si Vicenta afirmó que siempre se ha fiado de José Gómez, otro de los imputados y farmacéutico del pueblo, Luis Miguel González , calificó al exregidor como un hombre «honrado» en el que sigue confiando. «Hay alcaldes y concejales que no cobran, que están por un servicio público», contestó a la fiscal cuando le preguntó si el sueldo de 1 euro era suficiente.

«Depende del trabajo», respondió David Aguilar a esa misma cuestión. «Si no se trabaja, 1 euro y los gastos de la Seguridad Social son demasiados», amplió este maestro y el único concejal en activo de los acusados, quien recalcó que la bajada de salario iba a ser una situación transitoria. «Si se estuviese trabajando, no se hubiera puesto 1 euro», reprochó a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno.

Ninguno de los ediles que apoyaron la propuesta de José Gómez tuvo dudas sobre la legalidad de lo que hicieron. Tampoco José Antonio Fernández, quien declaró por videoconferencia y reconoció haber cobrado casi 1.700 euros cuando fue concejal del Ayuntamiento. «¿Que si rebajar a un euro es un salario correcto? Correctísimo», respondió.

«Una moción de censura por la puerta de atrás»

En el juicio también testificó la secretaria municipal por entonces, María del Carmen de la Cal, quien explicó que solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Diputación es una práctica habtiual cuando son temas complejos. Y María Engracia, la alcaldesa, dijo al tribunal que ella advirtió dos veces a los concejales que iban a cometer una ilegalidad. «Querían que abandonásemos el cargo», sentenció la regidora, quien recalcó que el pueblo le dio la mayoría absoluta en 2019. Su abogado, Víctor Gallardo , tildó de «auténtica burla» la bajada del salario, que encerraba en realidad «una moción de censura por la puerta de atrás». «Minorar el sueldo así es una actitud prevaricadora», subrayó.

Sin embargo, para el abogado de la defensa, Alberto Arribas , no existió un dolo directo, como sostuvo la fiscal. «La realidad es la contraria; tienen pleno conocimiento de que lo que están haciendo es justo, ético y correcto», remarcó el letrado, quien pidió la libre absolución para sus representados. Para Arribas, quedó acreditado en la sala que lo que hicieron los ediles abanderados por José Gómez fue «legal». Ahora falta que el tribunal lo considere así o falle que hubo un delito de prevaricación.