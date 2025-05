Asesorías, los otros ángeles en la crisis económica

Cuando a Rafael Martín le preguntan a qué se dedica, echa mano de la película Pretty Woman : «Hacemos de todo... menos besar en la boca». Este asesor fiscal toledano, que trabaja para el despacho de Medina Ruiz, todavía resopla cuando se acuerda de lo que vivieron hace unos días, con el aluvión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de los autónomos que podían acogerse a la medida de cobrar algo mas de 600 euros mensuales por la crisis del coronavirus .

«Nunca había tenido tanto trabajo en tan poco tiempo —asegura—. Tuvimos que quedarnos hasta altas horas trabajando para tramitarlo todo lo más rápido posible, con el fin de que la gente pueda cobrar cuanto antes». Además, esa rapidez también permitirá a los afectados acogerse a otras ayudas de bancos para autónomos o a las moratorias para el pago de la hipoteca.

Pero Rafael Martín suelta un «buf» cuando se le pregunta cuántos ERTE han tramitado en un tiempo récord. En el caso de los autónomos, el trabajo también ha sido mucho porque los beneficiados de las medidas han tenido que hacerlo a través de las mutuas de trabajo adscritas a la Seguridad Social, «y cada mutua ha hecho su formulario».

El Corte Inglés

Gema de Lucas Díaz , economista y gestor administrativo de Asegeem, dice que su sector es como El Corte Inglés, pero «de los papeles»: «Cualquier trámite administrativo de un particular o de una entidad intentamos resolverlo». En su empresa son 9 empleados, que, unos días antes del estado de alarma, se prepararon para trabajar desde casa. «Estamos en una época en la que siempre tenemos mucho volumen de trabajo —explica—, porque conviven las obligaciones de finales de 2019, el cierre del IVA, la contabilidad, la liquidación del primer trimestre de 2020 y la campaña de la renta».

Esta gestora de Toledo asegura que, ante las medidas económicas del Gobierno para empresas y autónomos, en Asegem presentaron documentación a deshoras por el «excepcional» volumen de trabajo y por los contratiempos informáticos. A pesar de ello, en Castilla-La Mancha ya le han resuelto «expresamente» los alrededor de 180 ERTE que han presentado, «ninguno por silencio positivo»; todo lo contrario que en la Comunidad de Madrid.

Javier Velasco , de CYME Asesores, ya está «un poco más relajado». Recuerda la «gran avalancha de clientes», empresarios y autónomos, que llamaron al teléfono de esta firma de Talavera de la Reina para pedir su mediación. Calcula que han «solucionado» la documentación de unos 1.000 empleados, con la tramitación de algo más de 100 expedientes de regulación de empleo (o ERTE), la mayoría de micropymes.

«Llevo más de 30 años como profesional y una situación como esta no se había producido nunca —recuerda—. En la crisis económica que se inició en 2008 todo fue más diferido en el tiempo, mientras que esto, por el coronavirus, ha venido de golpe». «Como toda esa documentación se envía por vía telemática, a la Seguridad Social le damos el trabajo hecho prácticamente», asegura Javier Velasco, cuya empresa cuenta con 30 trabajadores.

A Javier Crespo , socio de la gestoría toledana Santo Tomé, ya le pilló el aluvión de trabajo con las herramientas necesarias en su domicilio para trabajar sin salir de él. «Hace cuatro meses tuve una neumonía y monté mi despacho en casa, y ahora es una locura porque no tengo horario», cuenta. «Cada poco tiempo sacan normas con alguna novedad, alguna variación, y todo el mundo te bombardea porque cree que tiene derecho a ellas. Pero, cuando lees la letra pequeña, no todos pueden optar a las ayudas o prestaciones que el Gobierno está ofreciendo», asegura.

Crespo desvela un secreto: «Llevo más de 20 años en esto y nunca he discutido tanto con los clientes como en estas últimas semanas. Todo el mundo se cree que tiene derecho a todas las cosas que está escuchando o viendo en internet, en la radio en la televisión, cuando no es así», insiste. Pero al cliente «le tienes que contar que su prestación no está tan clara para que, en el caso de una revisión, no tenga ningún problema. Sin embargo, él te responde que tiene una situación desesperada».

Pero ahora se encuentran con que comienzan a recibir denegaciones de algunos ERTE, justificadas en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar. El presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Santiago , ya ha advertido que esa negativas llegan sin tiempo para reaccionar y poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas «con el tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas». Aunque seguro que las asesorías, esos ángeles de la crisis económica en España, no descansarán hasta dar con alguna solución.