El arzobispo de Toledo afirma sobre la pederastia que no basta solo con arrepentirse «No solo preocupa que haya eclesiásticos que hayan cometido este delito sino que lo hayan hecho otros católicos y cristianos», dice Braulio Rodríguez

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, se ha mostrado de acuerdo con el Papa Francisco en que se necesita un «esfuerzo mayor» para que la «lacra» de la pederastia no exista en la Iglesia, y ha agregado que no solo preocupa que haya eclesiásticos que hayan cometido pederastia sino que lo hayan hecho otros católicos y cristianos. A su juicio, no basta simplemente con arrepentirse «sino que tiene que desaparecer de nuestras comunidades cristinas y de nuestra sociedad».

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Rodríguez se ha referido a la reunión sobre pederastia que se va a celebrar del 21 al 24 de este mes en el Vaticano y a la que acudirán los presidentes de todas las Conferencias Episcopales, más de 140 en total.

Se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» con la iniciativa del Papa Francisco de convocar el encuentro y en su seno «ver que se necesita un esfuerzo mayor para que esa lacra de la pederastia no exista en la Iglesia, que no es el único lugar donde existe pero parece ser que para muchos es el único lugar donde existe», ha incidido.

El arzobispo ha subrayado que el Papa es «valiente» al convocar el encuentro y decir «que hay que llegar hasta el fondo» en este problema, y en este sentido ha dicho que es necesario no solo la prevención sino la educación sexual. «A nosotros no nos preocupa solo que haya eclesiásticos que puedan haber cometido delitos de pederastia sino los otros católicos, los otros cristianos, porque el pecado siempre es el mismo», ha señalado Braulio Rodríguez, quien no obstante ha admitido que tiene «una significación fuerte» cuando lo cometen eclesiásticos.

El arzobispo de Toledo ha señalado que la pederastia es un problema mundial, y en ese marco el encuentro convocado por el papa es «una medida más dentro de ese proyecto que el papa, como es lógico, está empeñado en llevar adelante».