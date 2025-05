Ana Ángel Esteban: Psicología: «Miedos al iniciarse en las relaciones sexuales, a cualquier edad»

Por ANA ÁNGEL ESTEBAN 19/05/2021

Existen muchísimos, demasiados esquemas sobre lo que es normal, sobre lo que debe ocurrir, cómo, sobre lo que es intolerable e incluso vergonzoso que pase o que no pase al tener una relación sexual… Hay todo un arsenal de desinformación que puede dañar seriamente a la autoestima de quienes no se ven en esos «esquemas de normalidad» y que puede llevar a adquirir hábitos e imposiciones a uno mismo y a la pareja, en cuanto a hacer o no hacer, que para nada tienen que ver con disfrutar en el sexo y sí con el inicio de un complejo, fobia e incluso un trauma para siempre.

Con total sinceridad y porque es mi profesión, no existe nada obligatorio y necesario para nada . Digo que con total sinceridad, porque ahora que no tengo delante a nadie para decírselo sino a quienes lo están leyendo, dejamos a un lado la sospecha del paciente que me dice: «ya, eso me lo dices para que no me preocupe...pero no puede ser».

Sobre todo para quienes nunca han tenido sexo y están en edad de iniciarse y otros a punto de iniciarse aunque piensen que se les pasó la edad.. ¡No! siempre es buen momento para aprender, para empezar, para partir de cero, para quitarse de la cabeza todos esos pensamientos que la sociedad y nosotros mismos con el boca a boca de lo que creemos y que no es, vamos extendiendo y generalizando y haciéndolo un dogma.

En muchos jóvenes existe miedo a dar el paso e incluso cuando se lo «dan hecho», rechazan el momento por miedo a no cumplir las expectativas del otro (que a saber cuáles serán) ni las de uno mismo que ni siquiera muchas veces tampoco sabe cuáles son. Y empiezan a buscar y a buscar en internet: «cómo besar, cómo acariciar, qué les gusta más a ellos o ellass, cuánto tiene que durar, cuánto mide el pene normal, ¿hay que quitar la ropa al otro?, y si no sé hacer tal, qué pasa?... ¡madre mía!, y ésto sin empezar. Todo esto y «muuuuucho» más en la cabecita antes de entrar en faena, si es que se atreven, claro, porque con tantas dudas sobre lo que dan por hecho que debe ser, a ver quien se lanza al ruedo sin jugársela, para su propia autoestima ya para empezar. Otros se dedican a ver porno o a estrenarse con una prostituta. Estas dos situaciones son lo peor.

Ya rotundamente y antes de seguir, es tan fácil la solución ante tal angustia: consultar a un sexólogo que también sea psicólogo. Siempre ambas van unidas, psicología y sexualidad. Se trata simplemente de una única sesión de información y evitamos que todas esas angustias y miedos vamos a llevar al momento «tan esperado y temido a la vez», no se conviertan en problemas para toda la vida.

Y volviendo a los que quieren asegurarse de «qué y cómo» hacer con su cita, repito que lo de basarse en películas pornográficas es un grandísimo error. Todo lo que se descubre y ahí aparece, se da por hecho que es así y se repite, queda aprendido y adquirido, ya sean buenos o malos hábitos y es que en el porno todo se reduce de principio a fin a un objetivo: penetración, y encima con penes de tamaños poco comunes (que acomplejan a la mayoría) y con un tipo de desarrollo sexual de roles y prácticas que se dan por hecho que son las ideales .

Ir con una prostituta a «aprender» y «a ver qué te dice y qué sabes hacer» (eso me dicen unos cuantos, eh!), es el mayor error. Esa chica va a lo que va y tú le importas una mierda, es más, cuántos problemas se ven después de algo tan frío y tan rápido y a veces hasta despectivo. Ahí nunca cuando existe una inseguridad a nivel sexual, porque puede ser mucho peor.

Y en todo caso, ver películas eróticas, donde lo romántico, la sensualidad, la seducción y lo que estimula a la fantasía de lo que no se ve, van a darnos mucha más amplitud a la hora de ejercitarnos. Pero todo vale en el sexo con respeto y consenso con el otro.

No hay que ir con planteamientos hechos de qué debe ocurrir porque si no… Ir con un planing, el que te ha contado tu amigo o amiga, el que te has empollado en internet... Solo crea ansiedad, bastante ansiedad, por miedo a no ajustarse a eso y a ser juzgado por tí mismo y por la pareja. Con lo cual, a diferencia de cuando comento en muchas otras ocasiones en las que hablo de prácticas sexuales explícitamente, hoy para iniciarse, sobre todo, tranquilidad, ilusión, y dejarse llevar por lo que vaya surgiendo porque las relaciones sexuales más extraordinarias son en las que se va improvisando y con el tiempo se va aprendiendo, a conocerte, a saber más de sexo, a conocer más el comportamineto sexual de otras personas… En el sexo hay un continuo descubrir y un continuo aprendizaje, por suerte. Y las risas, tan importantes para relativizar posibles ansiedades...

Así que ¡hala!, ¡tirando!, como decimos en Toledo.

Psicóloga clínica y sexóloga

