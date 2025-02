Las cosas casi nunca ocurren como queremos, exactamente como queremos, no. Tengamos esto siempre en cuenta. Debemos estar preparados para que no sean como esperamos

Por Ana ANGEL ESTEBAN, psicóloga y sexóloga 13/05/2020 a las 13:08h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La frustración es una característica de personas sobre todo impulsivas, reactivas, con necesidad de control y con baja demora de la gratificación. ¿Esto último qué es?, ocurre sobre todo en quienes de niños han estado sobreprotegidos y a quienes se les ha dado «todo» casi al instante. Se convierten en niños tendentes a rabietas cuando no consiguen algo y volvemos a caer en el error, volvemos a dárselo no ya solo para que no lo pasen mal, sino para que dejen de montar el número. Así se va reforzando una personalidad tirana. De mayores son personas caprichosas que cuando no ocurre lo que esperan, se frustran y lo pasan fatal, llegando incluso a manifestaciones de agresividad.

Aplicando esta característica de la personalidad a esta etapa del confinamiento y desconfinamiento, para unos más que para otros estamos viendo reacciones que para nada ayudan a uno mismo ni a su entorno. Y es que la frustración es una reacción desadaptada, no sirve para cambiar nada, absolutamente nada. La frustración solo sirve para añadir más malestar a la situación con una sensación de impotencia sobre algo que en ningún momento dependía al cien por cien de nosotros, y esa probabilidad no hay que perderla de vista.

Cada uno que se imagine su peor situación de frustración. Podemos recordar perfectamente cómo nos sentimos en esos momentos, la rabia, la incapacidad de cambiar algo, la necesidad de que pase. Dependiendo del deseo y del convencimiento que tengamos sobre las probabilidades de que pase, así será después la caída, el malestar, la frustración.

En esta etapa en la que unos sí podemos salir y otros menos, en la que unos sí podemos abrir nuestro negocio y otros no, en estos momentos en los que las expectativas sobre lo que creíamos que iba a ser se alejan bastante de lo que sería conveniente y esperábamos, en estos momentos en los que sentíamos en juego no sólo nuestra libertad para poder salir «más» sino también la afectación a nuestra economía, ahora, estamos viendo reacciones que, aunque son comprensibles dada la situación, carecen de efecto sobre poder modificar la situación. Y como la forma de reaccionar depende de nuestra personalidad de base, frustrarse a unos les va a llevar a posicionarse con «paciencia» y a otros a manifestar la rabia o a adoptar el papel de víctima.

Rabia y victimismo, actitudes que en un caso sirven para liberar la ansiedad sólo momentáneamente y el victimismo para situarnos en una posición pasiva que tampoco va a cambiar nada. Tengamos en cuenta que la pena en cualquier situación de nuestra vida en un principio puede generar acercamiento de los otros, pero con el tiempo veremos un rechazo cada vez más explícito.

¿Qué hacer ante cualquier situación de la vida, no solo ahora, cuando nos habíamos esperanzado, nos habíamos ilusionado, habíamos visualizado casi con total certeza (y nos es certeza, es esperanza) que tal lo que sea iba a ocurrir?. Lo primero que tenemos que hacer al planificar e ilusionarnos; tener en cuenta que nada o casi nada en la vida depende de nosotros al cien por cien. No caigamos en la falsa ilusión de control sobre todo lo que creemos controlar, porque no existe.Creer o sentir que algo lo tenemos controlado no significa que del todo vaya a ser así. Existe una protección psicológica frente a la frustración. Dar un margen de error en todo lo que planifiquemos (aunque creamos que es perfecto) es protegernos; dar un espacio a posibles interferencias, es protegernos.

No debemos visualizar lo que deseamos dando por hecho que será así. Inconscientemente lo deseamos, pero QUE NO SE NOS PASE POR ALTO QUE PUEDE QUE NO SEA ASÍ.

Plantearnos alternativas posibles en caso de no llevarse a cabo nuestro plan. No siempre existen alternativas físicas o temporales, pero sí existe el autolenguaje, que funcionará a modo de persona imaginaria que nos habla para relativizar. A éste también le tenemos que tener preparado y entrenado. Nada de lo que ocurra o no ocurra fuera de nuestro control y de lo planificado, nada de eso, debe hundirnos. Cuando ha pasado, el malestar no sirve para cambiar nada. Hay que tener inteligencia emocional y visualizar lo antes que podamos, una alternativa realista.

Las cosas casi nunca ocurren como queremos, exactamente como queremos, no. Tengamos esto siempre en cuenta. Debemos estar preparados para que no sean como esperamos. La capacidad de haber anticipado esta opción y la capacidad de haber generado posibles alternativas es garantizarse una adaptación y un control de la frustración para que psicológicamente tenga repercusiones bajas. Controlar la frustración es abrir puertas a otras posibilidades, nos gusten o no, pero reales, durante el proceso de planificación, ilusión, imaginación o como lo quieras llamar.

Psicóloga y sexóloga