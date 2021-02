Acuerda dos años de prisión por estafar casi 5.000 euros a dos hermanas con discapacidad cognitiva El tribunal debe decidir si cumplirá la pena, ya que no supera los dos años y no tiene antecedentes penales

El gestor inmobiliario que estafó casi 5.000 euros a dos hermanas con discapacidad cognitiva, por la venta de una vivienda y la compra de otra entre el 27 de febrero y el 15 de marzo de 2018, ha llegado este miércoles a un acuerdo con la Fiscalía de Toledo: una condena de dos años de prisión y siete meses de multa por un delito de falsedad en documento oficial, en concurso con otro continuado de estafa. La petición inicial era de cuatro años y un día de cárcel.

Seguramente, el inculpado no cumplirá la pena porque la condena no supera los dos años de prisión y porque no tiene antecedentes penales, según ha explicado a ABC su abogado, Marco Antonio Díaz Moreno. «He solicitado la suspensión de la ejecución de la pena al tribunal, que tiene que decidir», ha añadido el letrado después de la brevísima vista en la Audiencia de Toledo, donde las hermanas iban a declarar por videoconferencia.

El procesado, J. F. B. A., se ha comprometido a devolver los 4.710 euros que estafó a las dos mujeres de Talavera de la Reina, según se recogerá en la sentencia de conformidad. También deberá pagar siete meses de multa, cinco menos de lo que pedía la Fiscalía, al igual que la cuota diaria, que también se ha reducida ostensiblemente.

El reo ha reconocido que él se aprovechó de la confianza que tenía con las hermanas, además de su manifiesta discapacidad: una tiene una minusvalía física, sensorial y cognitiva del 65%, y la otra, del 56%, unas discapacidades reconocidas por la Junta de Castilla la Mancha.

Las engañó con el pago de dos supuestos impuestos y se quedó con el dinero. Lo intentó una tercera vez: quiso que le pagaran 4.700 euros por la diferencia del valor de una falsa tasación. Sin embargo, las hermanas sospecharon y consultaron a otro gestor, lo que permitió descubrir la estafa.