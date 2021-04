Acuden a vacunarse tras escuchar un bulo por whatsapp de que sobraban dosis A pesar del desmentido del Sescam y no tener cita, la gente se desplazó al polideportivo San José de Guadalajara

«Si os presentáis hoy, antes de las ocho de la tarde, en el Polideportivo San José, con el DNI y la tarjeta sanitaria, os vacunan. Sin preguntaros ni nada, decís que os han avisado y vais porque había programadas un montón de vacunas, hay mucha gente que ha faltado y van a sobrar». Este es el mensaje falso de whatsapp que este miércoles comenzó a circular en Guadalajara informando a la población de entre 56 y 65 años a que acudiera a vacunarse al polideportivo San José porque había vacunas de sobra.

El audio de whatsapp, un auténtico bulo, comenzó a circular rápidamente y grupos de personas, que carecían de cita oficial, llegaron a presentarse en el lugar para recibir su vacuna, ya que, aunque desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) lo desmintieron, a mucha gente no le dio tiempo a oírlo. Desde el Sescam recuedan que la población no se deje engañar ya que no se vacuna a nadie que no haya sido citado previamente para ese fin.

No es la primera vez que circulan bulos como este en España. Este Jueves Santo otro whatsapp falso ha llevado a que unas 4.000 ó 5.000 se hayan presentado en el punto de vacunación contra la Covid-19 instalado en un centro del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (Sadus), sin la preceptiva cita previa.