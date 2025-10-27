7.000 'gamer' disfrutan en Toledo del pasado, presente y futuro de los videojuegos

Toledo se convirtió el pasado fin de semana en la capital del videojuego. 'Play Again' consiguió reunir a jugadores de todas las edades, desarrolladores, artesanos y asociaciones en torno a la cultura del videojuego, desde las míticas máquinas de pinball (cuya recaudación será ... Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, Afanion) hasta las consolas más avanzadas.

Así lo explicó a ABC su promotor, el empresario Fernando Gómez Castaño, que ha desarrollado esta iniciativa motivado «un poco por la falta de ocio en Toledo». Y el resultado ha sido exitoso: unas 7.000 personal han pasado por el Palacio de Congresos 'El Greco', que recibió la mayor afluencia de visitantes el pasado sábado. Fue un homenaje al mundo del videojuego, a su pasado, presente y futuro, con el objetivo de unir a todas las generaciones, desde los padres que sienten nostalgia de las máquinas antiguas, hasta los jóvenes de hoy, para que vean cómo ha ido avanzando todo. Y jugaron juntos.

Máquinas antiguas (Arcade) y computadoras y videojuegos de antes, los emblemáticos Sega o Atari, además de muchas máquinas modernas de Play Station o Nintendo Switch. «Todo esto lo disfruta mucho la gente», afirmó Gómez.

Durante tres días, el Palacio de Congreso 'El Greco' ha acogido 57 expositores y tiendas del mundo de los videojuegos, llegados de toda España, desde el País Vasco, Navarra o Sevilla. De la capital andaluza es Pepe Mateos, que abrió 'Arkanoid' en mayo y es la primera vez que acude con estand a un evento. Dice que ha tenido muy buena acogida en Toledo con sus consolas más retro y actuales, desde MSX o Spectrum hasta PS5 o Nintendo Switch.

También para Mily Valero, de Mancha de Creación, la feria de Toledo es positiva. Ella es creadora de monederos, bolsos o libretas realizadas con vinilos reciclados, incluso elabora gorros con la cinta de casetes y poliéster o hilo de seda.

A su lado, Alfonso M. González vende libros retro (bolsilibros). Las antiguas novelas de a duro vuelven con el mismo formato pero nuevas aventuras publicadas desde 2023 por SEGASaturno Productions, también edita librovideos (novelas visuales).

En otro puesto puede comprarse una Nintendo 64 Pokemon Pikachu por 250 euros, una Nintendo 64 más dos juegos por 110 euros o una Play Station 1 por 60 euros.

A la entrada del Palacio de Congresos han estado expuestos dos vehículos representativos de otra época: K.I.T.T (Pontiac Firebird Trans Am) y el coche de 'Regreso al futuro' (DeLorean DMC-12 ), que ya en 1982 contaban con inteligencia artificial.