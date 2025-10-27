Suscribete a
7.000 'gamer' disfrutan en Toledo del pasado, presente y futuro de los videojuegos

La I Feria del Videojuego, con consolas retro, torneos de Fortnite, talleres, charlas y actividades solidarias, ha conseguido reunir en el Palacio Congresos a jugadores de todas las edades

Toledo se convierte este fin de semana en la capital del mundo de los videojuegos y de la cultura gamer

Espacio retro en la I Feria del Videojuego de Toledo
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Toledo se convirtió el pasado fin de semana en la capital del videojuego. 'Play Again' consiguió reunir a jugadores de todas las edades, desarrolladores, artesanos y asociaciones en torno a la cultura del videojuego, desde las míticas máquinas de pinball (cuya recaudación será ... Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, Afanion) hasta las consolas más avanzadas.

