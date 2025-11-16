Suscribete a
ABC Premium

Más de 500 personas visibilizan la diabetes y fomentan hábitos saludables corriendo y «marchando» en Toledo

Los atletas Ricardo Martínez, del Club Trainingrey, en categoría masculina, y Paloma Gálvez, del Club Atletismo Gacela, en la femenina, lograron el primer puesto de la IX Carrera Popular por la Diabetes

Antía Chamosa y Perseus Karlström conquistan la Espada Toledana de Marcha Atlética

Salida de meta de la IX Carrera Popular por la Diabetes
Salida de meta de la IX Carrera Popular por la Diabetes H. FRAILE

FRAN MALARA

Toledo

A pesar de las alertas por lluvias que amenazaban la provincia de Toledo este domingo, durante la mañana el sol salió y el tiempo respetó, y más de 500 personas pudieron correr y marchar en la IX Carrera Popular y X Marcha Solidaria por la ... Diabetes, cuyo objetivo, más allá de competir, era visibilizar el día a día de las personas con diabetes y fomentar hábitos de vida saludables en toda la población.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app