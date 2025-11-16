Más de 500 personas visibilizan la diabetes y fomentan hábitos saludables corriendo y «marchando» en Toledo

A pesar de las alertas por lluvias que amenazaban la provincia de Toledo este domingo, durante la mañana el sol salió y el tiempo respetó, y más de 500 personas pudieron correr y marchar en la IX Carrera Popular y X Marcha Solidaria por la ... Diabetes, cuyo objetivo, más allá de competir, era visibilizar el día a día de las personas con diabetes y fomentar hábitos de vida saludables en toda la población.

La mañana fue una fiesta. Atletas y aficionados al atletismo, venidos desde distintos puntos de la provincia, se dieron cita en la capital regional en favor de una misma causa. Este año, a diferencia de los anteriores, debido a las obras en el Parque de la Vega y el Paseo de Merchán, la prueba tuvo lugar en el Paseo de Recaredo, que fue el punto de salida y llegada.

Allí, a las 10:00 horas, 150 atletas tomaron la salida en la IX Carrera Popular por la Diabetes. Todos ellos bajaron la carretera, recorrieron la senda ecológica y subieron de vuelta a Recaredo. En total, un recorrido de 6,3 kilómetros.

El atleta Ricardo Martínez Calvo, del Club Trainingrey, fue el primero en llegar a meta con un tiempo de 20:29 minutos. Jaime Díaz López (20:46 minutos), del Club Atletismo San Pablo, y David Fuentes Parra (21:04), del Club Atletismo Novés, completaron el podio de la general.

Por su parte, Paloma Gálvez Martín, del Club Atletismo Gacela, fue la primera mujer con un tiempo de 25:%8 minutos, seguida de Claudia Gómez Villamor (27:20 minutos), del Club Atletismo Toledo, y de Ronda Saldaña Blázquez (27:26), del 'Bikila Run With Me Iván Galán'.

Después de llegar todos los atletas, tuvo lugar la X Marcha Solidaria por la Diabetes, en la que participaron unas 300 personas, y finalmente la X Carrera Infantil por la Diabetes, en la que se dieron cita más de 50 niños.

Otras actividades

Además de las propias «competiciones», la Asociación de Diabéticos de Toledo (ADITO), organizadora del evento en colaboración con el Ayuntamiento, puso a disposición de los aficionados una mesa de controles de glucemia para hacer cribados, además de darles información sobre nutrición y cuestiones deportivas para conseguir hábitos saludables a cada vecino que se acercase.

«Tomamos una pequeña muestra de sangre, se pone en una tira que está en un glucómetro y podemos saber la glucemia, el nivel de azúcar que tiene una persona en sangre en ese momento«, ha contado a ABC Elisa Calvo, la vicepresidenta de ADITO, quien ha destacado que »lo suyo es venir en ayuno porque se ve realmente cómo ha evolucionado la glucemia durante toda la noche, pero de todas maneras, aunque hayan desayunado, da igual, se ve al instante lo que tienen«, ha explicado.

Por su parte, el concejal de Festejos y Juventud de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha indicado a ABC que «hoy se demuestra una vez más que Toledo es una ciudad comprometida, unida y consciente de la importancia de cuidar nuestra salud y apoyar a quienes conviven cada día con esta enfermedad«.

García-Toledano ha agradecido la labor de la Asociación de Diabéticos de Toledo para realizar este evento, «que ha traído mucho público de la provincia».

Por su parte, el concejal socialista de la capital regional Carlos Vega ha reconocido el esfuerzo de los participantes y ha reafirmado su propósito de acompañar proyectos «que aportan contenido social real, capaces de generar conciencia« y de abrir espacios donde la información, la prevención y la convivencia toman protagonismo. »Una ciudad saludable no se construye únicamente con infraestructuras, sino con iniciativas como esta, que dialogan con la ciudadanía y la invitan a implicarse«, ha concluido.