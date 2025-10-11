Suscribete a
Un aparatoso incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

400 personas claman en Toledo por una sanidad pública de calidad

Exigen un plan de choque contra las listas de espera y un aumento de financiación. Aseguran que el Gobierno de Castilla-La Mancha destina este año 74 millones menos a la sanidad que en 2024

El PP acusa a Page de provocar el colapso del Hospital de Toledo con sus recortes en sanidad

Los manifestantes a su paso por la calle Río Bullaque
Mercedes Vega

Toledo

Convocadas por la plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública', unas 400 personas han protestado este sábado en Toledo para defender un sistema de salud de calidad y 100% público. Los manifestantes han recorrido varias calles del barrio del Polígono, desde el centro de salud ... hasta llegar al Hospital Universitario de Toledo, donde han leído un manifiesto.

