El toledano Ángel Cervantes asume la Presidencia del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, ha tomado posesión este martes como presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha en un acto celebrado en el Antiguo Ayuntamiento de Albacete. El nuevo órgano colegial queda ... constituido con Ángel de Miguel Pinero como vicepresidente, Fermín Ruiz Sierra como secretario, Rodrigo Alejandro López del Cerro como tesorero y las vocales María José Alarcón Cabañero y Eva Rus Martínez Jareño.

A la ceremonia han asistido numerosas autoridades, entre ellas la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, y el presidente de Abogacía España, Salvador González. La mesa inaugural ha estado presidida por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García; el presidente saliente y decano del ICA Cuenca, Ismael Cardo; el decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Fermín Ruiz Sierra, y el coordinador de Colegios de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Emilio Vega. También han acudido los decanos de los colegios de la región y la delegada del Gobierno, Milagros Tolón.

Durante su intervención, Ángel Cervantes ha afirmado que es un «honor» asumir la Presidencia y se ha comprometido a representar a los más de 3.500 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados de la región. Ha defendido la relevancia de la autonomía colegial y la necesidad de una colaboración estrecha entre las instituciones. Entre sus prioridades ha señalado la firma de convenios esenciales como el acuerdo avanzado con el Instituto de la Mujer y la Junta de Comunidades en materia de violencia sobre la mujer. También ha remarcado que «tenemos mucha formación por delante» y que coordinar esa formación entre los seis colegios es «fundamental».

Cervantes ha destacado la preocupación del colectivo por cuestiones como el turno de oficio, las pensiones de los abogados jubilados y la brecha tecnológica. Según ha indicado, «intentaremos que nadie se nos quede atrás, la inteligencia artificial va muy deprisa», comprometiéndose a impulsar proyectos que fortalezcan a la abogacía castellano-manchega. En su mensaje final ha asegurado que «solo puedo prometer trabajo, trabajo, dedicación, entrega».

«Dignidad, respero y recursos»

En su intervención, el presidente de Abogacía España, Salvador González, ha defendido la necesidad de unidad para hacer frente a los desafíos del sector. Ha explicado que «la Abogacía Española, desde la suma y la unidad, siempre ha sido más fuerte y persuasiva» y que se requieren «unidad, fuerza y persuasión» para afrontar retos como las pensiones de los mutualistas o la mejora del turno de oficio. Ha insistido en que es necesario reivindicar «dignidad, respeto y recursos» para los profesionales que prestan justicia gratuita y avanzar en modernización tecnológica y formativa. Sobre Cervantes, ha asegurado que «Ángel es responsabilidad en estado puro» y ha valorado sus siete años de liderazgo como decano del Colegio de Toledo.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, ha mostrado la disposición del alto tribunal a reforzar la colaboración con la abogacía. En este sentido, ha señalado que este nuevo periodo abre oportunidades para mejorar los canales de comunicación, coordinar esfuerzos y avanzar en iniciativas que optimicen tiempos procesales y la atención a los profesionales y al justiciable. También ha adelantado que existe un convenio en «control de legalidad» destinado a articular una comisión mixta orientada a ordenar el diálogo y concentrar esfuerzos en retos compartidos.