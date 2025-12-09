Suscribete a
ABC Premium

El toledano Ángel Cervantes asume la Presidencia del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha

El decano del Colegio de Abogados de Toledo ha destacado la preocupación del colectivo por cuestiones como el turno de oficio, las pensiones de los abogados jubilados y la brecha tecnológica

Un 'merecido homenaje' a los 250 abogados de turno de oficio de Toledo

Ángel Cervantes se ha comprometido a representar a los más de 3.500 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados de la región
Ángel Cervantes se ha comprometido a representar a los más de 3.500 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados de la región ABC

ABC

Toeldo

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, ha tomado posesión este martes como presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha en un acto celebrado en el Antiguo Ayuntamiento de Albacete. El nuevo órgano colegial queda ... constituido con Ángel de Miguel Pinero como vicepresidente, Fermín Ruiz Sierra como secretario, Rodrigo Alejandro López del Cerro como tesorero y las vocales María José Alarcón Cabañero y Eva Rus Martínez Jareño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app