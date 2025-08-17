Tercera edición de los bailes de La Talaverana en el parque Gasset de Ciudad Real Este año el recinto no se ha vallado y la Hermandad de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre se encarga de la barra

Ciudad Real celebró este sábado por la noche la inauguración de los tradicionales bailes de La Talaverana, una cita que se consolida como uno de los momentos más esperados de la Feria y Fiestas en el emblemático espacio del parque de Gasset.

Según informa el Ayuntamiento, los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente renovado, con acceso libre, mesas y sillas de mayor tamaño, un servicio de barra con precios populares, además de baños.

La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, recordó que se trata de la tercera edición de estos bailes y que cada año se trabaja por mejorar la experiencia de los asistentes. Una de las principales novedades es que el recinto no se ha vallado, lo que permite abrirlo a toda la ciudadanía y facilitar la asistencia de hijos y nietos junto a los mayores, haciendo de estas veladas un verdadero encuentro intergeneracional.

El programa se extenderá durante cuatro jornadas, hasta el martes, y este domingo actuará la Orquesta Filarmónica de La Mancha.

Por su parte, de la gestión del servicio de barra se encarga la Hermandad de la Santa Cena y María Santísima del Dulce Nombre, con consumiciones a partir de 1,50 euros.

Finalmente, Galisteo quiso expresar su reconocimiento a los distintos departamentos municipales implicados en la organización, desde mantenimiento y limpieza hasta el área de mayores y familias, cuyo equipo lleva trabajando desde marzo.

La previsión es superar nuevamente las 400 personas de asistencia, consolidando así unos bailes que se han convertido en cita imprescindible para los mayores de la ciudad y sus familias.