Tellado (PP): «Page es un enorme fraude político a Castilla-La Mancha» «Page fue el primer socialista que formó un Gobierno con los ultras de Podemos, fue la avanzadilla», ha recordado el secretario general de los 'populares'

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha intervenido este lunes en Toledo en la Junta Directiva Autonómica que se ha celebrado en la sede del barrio de Santa Teresa, vandalizada de madrugada, unos hechos a los que se ha referido el dirigente 'popular'. «Tenemos que decirles que no nos van a callar, pueden hacerlo una y otra vez, pueden hacerlo todos los fines de semana, pero tienen que saber que no nos van a amedrentar«, ha dicho.

«Los que durante este fin de semana decidieron atacar nuestra sede, vandalizarla y atacar todo lo que representa nuestro partido, como es la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad y el mejor servicio a España, hoy, quiero decirles que no nos van a callar«, ha reiterado Tellado además de tachar estas acciones de »cobardes«.

«Estamos preparados para trabajar, para darle a nuestro país la alternativa que necesita», ha indicado, no sin antes mostrarse sorprendido por los mensajes que el PSOE ha difundido este lunes condenando el vandalismo en la sede del PP de Castilla-La Mancha. «Es un avance y espero que sea el reconocimiento del error de Pedro Sánchez», ha afirmado.

«Las tres mentiras de Page»

«Page es un enorme fraude político a Castilla-La Mancha, es incompatible militar en el PSOE y defender la igualdad«, ha apuntado Tellado, tras compartir con los militantes y dirigentes del PP en la región lo que ha considerado, en su opinión, »las tres mentiras de Page«.

«Defiende el mismo programa y las mismas ideas de Pedro Sánchez, Page es tan responsable, como el que más», ha dicho como primera «mentira», para continuar, así: «Se dice menos oportunista y más moderado, y ahí también miente. Page fue el primer socialista que formó un Gobierno con los ultras de Podemos, fue la avanzadilla, era el verano de 2017 y los metió dentro de su Gobierno. Ni moderado ni con más escrúpulos«, ha recordado.

Por último, Tellado ha puesto sobre la mesa la que ha considerado «la tercera mentira de Page, dice defender la igualdad de los españoles, mentira. La realidad es que nunca pasa del enfado y siempre termina tragando con todo. Las declaraciones no van acompañadas de hechos«, ha asegurado.