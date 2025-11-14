Contenido patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Tarifa plana para personas trabajadoras autónomas del Gobierno de Castilla-La Mancha: una ayuda esencial para impulsar la economía
María Consuelo Verdugo destaca, en primera persona, la relevancia de la tarifa plana para personas trabajadoras autónomas del Gobierno de Castilla-La Mancha, una medida pionera que ha permitido a miles de ellas beneficiarse de una reducción en la cuota de la Seguridad Social durante sus dos primeros años de actividad
La Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, perteneciente a La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha impulsado la tarifa plana entre otras ayudas para personas autónomas con un presupuesto de 22 millones de euros, para apoyar el emprendimiento en la región, ... impulsando la creación de nuevos proyectos empresariales y consolidando la actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia.
Como destacan desde la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía social: «Esta medida pionera ha permitido a miles de personas beneficiarse de una reducción en la cuota de la Seguridad Social durante sus dos primeros años de actividad. En total, las diferentes convocatorias de ayudas han registrado más de 10.500 solicitudes entre sus cuatro líneas de apoyo, lo que supone un importante respaldo al autoempleo y refleja la buena acogida de estas medidas por parte de la ciudadanía».
Esta muestra del compromiso del Ejecutivo autonómico con el autoempleo y con el trabajo de las personas trabajadoras autónomas (esencial para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha) ha beneficiado a profesionales como María Consuelo Verdugo, de la agencia de viajes «A viajar, que son dos días» de Santa Cruz de la Zarza, Toledo.
Como destaca María Consuelo: «La ayuda me ha sido de gran utilidad a la hora de empezar el negocio, aún más al tratarse de un proceso administrativo cómodo. Emprender es todo un reto, ante el que, sobre todo, hay que tener claro el modelo de negocio, pero, sin duda, la tarifa plana es de gran ayuda para los comienzos».
«La ayuda me ha sido de gran utilidad a la hora de empezar el negocio»
(María Consuelo Verdugo
Agencia de viajes A viajar, que son dos días
En un contexto actual de incertidumbre económica, la responsable de la agencia de viajes agradece ayudas como esta, «que es idónea para afrontar aspectos de todo tipo en la recta inicial, aún más si empiezas desde cero, como en el caso de pintar y decorar el local, organizar acciones promocionales, etc.». María Consuelo añade también la importancia de tener en cuenta estas prestaciones económicas para que personas desempleadas puedan empezar (y desarrollar) su recorrido como trabajadoras autónomas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete