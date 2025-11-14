Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

Contenido patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Tarifa plana para personas trabajadoras autónomas del Gobierno de Castilla-La Mancha: una ayuda esencial para impulsar la economía

María Consuelo Verdugo destaca, en primera persona, la relevancia de la tarifa plana para personas trabajadoras autónomas del Gobierno de Castilla-La Mancha, una medida pionera que ha permitido a miles de ellas beneficiarse de una reducción en la cuota de la Seguridad Social durante sus dos primeros años de actividad

Tarifa plana para personas trabajadoras autónomas del Gobierno de Castilla-La Mancha: una ayuda esencial para impulsar la economía

La Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, perteneciente a La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha impulsado la tarifa plana entre otras ayudas para personas autónomas con un presupuesto de 22 millones de euros, para apoyar el emprendimiento en la región, ... impulsando la creación de nuevos proyectos empresariales y consolidando la actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app