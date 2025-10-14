Suscribete a
Suspendido un juicio por trata y prostitución al tener que ingresar de urgencia uno de los 7 acusados por un cuadro de meningitis

Iba a celebrarse este martes en la Audiencia de Ciudad Real pero el tribunal ha acordado aplazar la vista oral hasta enero de 2027

Audiencia Provincial de Ciudad Real
Audiencia Provincial de Ciudad Real EP

ABC

Toledo

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha suspendido este martes el juicio que debía comenzar contra siete personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata de seres humanos, la prostitución coactiva y los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. ... La decisión se ha adoptado después de que una de las procesadas haya tenido que ser ingresada de urgencia en el Hospital de Córdoba por un cuadro de meningitis.

