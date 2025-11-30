El Supremo agrava la condena a una madre por difundir una llamada privada con sus hijos menores en un chat escolar

El Tribunal Supremo ha respaldado la acusación de un padre contra su expareja por grabar y reenviar a un chat de WhatsApp escolar una conversación telefónica privada que él mantuvo con sus hijos menores. La Sala de lo Penal ha elevado la condena ... a la mujer hasta dos años y medio de prisión y una multa de 2.700 euros, al concluir que los niños fueron víctimas directas de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En su sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ángel Hurtado, el Supremo corrige la resolución de la Audiencia Provincial de Cuenca y subraya que los menores «eran sujetos pasivos del delito», al vulnerarse su derecho fundamental a la intimidad y al secreto de sus comunicaciones. El tribunal reprocha a los órganos judiciales previos que no aplicaran la agravante por tratarse de víctimas menores de edad.

Los hechos se remontan a abril de 2021, en plena tramitación de la separación de la pareja. Según recoge la sentencia, la madre grabó sin consentimiento una llamada entre el padre y los niños y la remitió esa misma noche al grupo de WhatsApp de la clase de uno de ellos, formado por 23 miembros.

Un juzgado de instancia de Cuenca la condenó en 2022 a un año de prisión y a una multa de 1.800 euros. La Audiencia Provincial confirmó la pena e impuso además una indemnización de 500 euros al padre. Este, sin embargo, elevó el caso al Supremo al considerar que debía aplicarse la agravante de minoría de edad.

El alto tribunal le da ahora la razón y recuerda que, tratándose de menores, el representante legal —en este caso, el padre— puede denunciar los hechos por ellos, incluso sin hacerlo expresamente en su nombre.

El mensaje se eliminó

En su resolución, el Supremo detalla que la mujer envió el audio «por error» y lo borró de inmediato del chat. Aunque esta circunstancia dificulta aplicar el apartado del Código Penal que prevé penas agravadas por difusión masiva, los magistrados aclaran que la eliminación no impide considerar consumado el delito, aunque sí genera dudas sobre la intención de difundirlo a terceros. Por ello, rechazan incrementar aún más la pena.

El tribunal también desestima revisar la indemnización de 500 euros fijada por la Audiencia Provincial, al tratarse de una cuestión que solo corresponde al tribunal de instancia salvo que resulte desproporcionada, algo que descarta.