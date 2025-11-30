Suscribete a
ABC Premium
Directo
Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid

El Supremo agrava la condena a una madre por difundir una llamada privada con sus hijos menores en un chat escolar

El tribunal eleva la pena a dos años y medio de prisión y 2.700 euros de multa al considerar que los niños fueron víctimas del delito de revelación de secretos

La Policía Local de Cuenca denuncia a un conductor por darse a la fuga tras un accidente en la calle Noheda

Los hechos se remontan a abril de 2021, en plena tramitación de la separación de la pareja
Los hechos se remontan a abril de 2021, en plena tramitación de la separación de la pareja ABC

ABC

Toledo

El Tribunal Supremo ha respaldado la acusación de un padre contra su expareja por grabar y reenviar a un chat de WhatsApp escolar una conversación telefónica privada que él mantuvo con sus hijos menores. La Sala de lo Penal ha elevado la condena ... a la mujer hasta dos años y medio de prisión y una multa de 2.700 euros, al concluir que los niños fueron víctimas directas de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app