Stop a las macrogranjas en Maranchón: «Queremos seguir viendo las estrellas» Los vecinos del pequeño municipio de Maranchón y sus cuatro pedanías se oponen a la instalación de cinco macrogranjas avícolas en un entorno de alto valor ecológico, protegido por la Red Natura 2000

En el pequeño municipio de Maranchón, en Guadalajara, y sus cuatro pedanías -Balbacil, Clares, Codes y Turmiel- sus poco más de doscientos vecinos tienen claro que harán todo lo que esté en sus manos para que su entorno natural, incluido en la reserva Starlight de Guadalajara, siga siendo un referente mundial en el astroturismo, en la observación de estrellas.

La calidad de sus cielos oscuros debido a su escasa contaminación lumínica son merecedores de este título que un proyecto amenaza desde hace unos meses. Se trata de la instalación de cinco macrogranjas avícolas en las que se criarían más de 500.000 gallinas «como solución» a la despoblación de la zona.

«A finales de enero nos enteramos por los medios de comunicación de que se habían vendido unas parcelas tras el acuerdo alcanzado entre el alcalde y una empresa multinacional para la instalación de estas macrogranjas», relata Pedro García, portavoz de la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa.

Un proyecto que esconde unas cifras «de locos» ya que se prevén alojar hasta 500.000 gallinas, en una zona de poco más de 200 habitantes, por lo que «tocaríamos a unos de 2.500 pollos por cabeza». «Si pensaban que por ser una zona despoblada no encontrarían el rechazo de sus vecinos están muy equivocados. Porque no vamos a permitir este atentado contra el medioambiente, afirma García, quien puntualiza que de materializarse, Maranchón tendría «el dudoso» honor de ser el primer territorio protegido de la zona en acoger una actividad industrial de este tipo. «Esto abriría la puerta a nuevas instalaciones similares y pondría en riesgo su potencial para un desarrollo sostenible basado en el turismo de naturaleza», lamenta.

El portavoz considera que este proyecto «no acabaría con la despoblación, sino todo lo contrario». Justifica sus palabras con datos: «La empresa promete crear 40 puestos de trabajo pero ya sabemos por otras experiencias que estas granjas están muy automatizadas y con cinco o seis operarios sería suficiente».

Otra de las razones «de peso» por las que reclama la paralización «inmediata» del proyecto es porque se trata de un entorno de alto valor ecológico, protegido por la Red Natura 2000 y clasificado como Zona de especial protección para aves (ZEPA), cuya implantación supondría un grave impacto ambiental, debido a la proximidad de las granjas a zonas sensibles de cria y vuelo de aves amenazadas como el alimoche, el buitre leonado o el águila real.

García también defiende que se trata de un territorio con «un alto valor astronómico», ya que recientemente ha sido certificado como Reserva Starlight por la calidad de sus cielos oscuros y apuesta por el turismo de naturaleza «para fijar población» con actividades como el astroturismo. «Estamos en una zona donde la gente viene a hacer senderismo y, ¿quien va a querer pasear por delante de la puerta de una granja donde huele fatal?, se pregunta el portavoz de la plataforma, quien se teme que las 800 toneladas de estiércol que se generarán sean tratadas en la construcción de una futura planta de biogás en el entorno.

Una larga lista de aspectos negativos que completa con el perjuicio que supondría en la calidad del agua «por posibles filtraciones de nitratos», además del consiguiente consumo en la zona ya que «estas macrogranjas llevan aparejado un consumo de 23 millones de litros de agua anuales, lo que equivale a un consumo de diez veces superior al de la pedanía de Turmiel». Sin olvidarnos, añade, del constante trasiego de vehículos pesados por las carreteras.

¿A quién quieren engañar?

García explica que han presentado una serie de alegaciones a la Consejería de Desarrollo Sostenible para intentar parar este proyecto. Uno de los aspectos más criticados es la fragmentación de esta iniciativa en cinco expedientes supuestamente independientes, «para que el estudio de impacto ambiental sea más fácil de pasar, pero hay que tener en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de las cinco granjas».

A esto esto añade que «tampoco existe un estudio de localizaciones». «Es todo falso lo que han hecho es poner las granjas donde había un propietario que quería vender pero no han realizado ningún estudio», insiste.

Por todo ello, espera que desde la Administración regional se actúe «con responsabilidad para proteger un patrimonio natural que es de todos porque de no ser así, están dispuestos a llegar «hasta donde haga falta» para parar este atropello ambiental.