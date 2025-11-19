El sorprendente dato del CIS: un 0,3% quiere a García-Page como presidente de España

El último Barómetro del CIS deja un detalle estadístico tan discreto como significativo: un 0,3% de los ciudadanos menciona espontáneamente a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, como su preferencia para presidir el Gobierno de España.

Ese porcentaje, aunque pequeño, lo ... convierte en el único presidente autonómico que aparece citado en esta pregunta abierta, diseñada para recoger únicamente menciones que superen el umbral del 0,3% establecido por el propio estudio.

La pregunta del barómetro solicita a los encuestados, sin leer opciones, que nombren al líder político que preferirían ver en La Moncloa. Las respuestas habituales se concentran en figuras nacionales como Pedro Sánchez (24,5%), Santiago Abascal (11%), Alberto Núñez Feijóo (8,9%), Yolanda Díaz (3,8%) o Gabriel Rufián (3,6%)

Ahora bien, en ese escenario, la presencia de García-Page, un dirigente autonómico que no figura entre los candidatos estatales ni preside un partido a nivel nacional, resulta especialmente llamativa.

El barómetro recoge además que Isabel Díaz Ayuso aparece con un 2,9%, pero lo hace por su proyección como figura política nacional, no como presidenta autonómica madrileña, algo que refleja una diferencia importante: García-Page es el único cuya aparición se debe estrictamente a su perfil regional y a la percepción ciudadana de que podría desempeñar un liderazgo estatal.

Ningún otro presidente autonómico, ni de comunidades de gran peso político o demográfico, logra menciones suficientes para figurar individualmente en la tabla.

Desafección política

Este fenómeno se produce en un contexto de fuerte desafección política. De hecho, el 27,6% de los encuestados afirma que no elegiría a ninguno de los líderes propuestos, y un 7,4% dice no saber a quién preferiría como presidente

En un contexto como este, la irrupción de un presidente autonómico en la lista puede interpretarse como una búsqueda de referentes alternativos fuera del marco habitual del debate político nacional.

El dato, aunque reducido en términos numéricos, apunta a la existencia de una cierta proyección nacional de García-Page, quien en los últimos años ha destacado por sus posiciones diferenciadas dentro del PSOE y por un discurso propio frente a la dirección federal.

Su aparición en la encuesta confirma que su figura, al menos para una minoría concreta, trasciende las fronteras de Castilla-La Mancha.

Así, la mención del 0,3% en el barómetro del CIS no revela una corriente de apoyo masivo, pero sí un hecho singular, y es que García-Page es el único presidente autonómico al que algún sector de la ciudadanía sitúa, espontáneamente, como posible presidente del Gobierno de España. Un dato modesto, pero simbólico, que subraya su perfil político particular dentro del panorama español.