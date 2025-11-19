Suscribete a
El sorprendente dato del CIS: un 0,3% quiere a García-Page como presidente de España

El líder castellanomanchego es el único presidente autonómico que figura en las preferencias espontáneas de los encuestados

Page se imagina un PSOE «distinto» dentro de unos años: «El PSOE tiene que volver a ser el PSOE»

El presidente de Castilla-La Mancha suena entre los españoles para presidir el país
Javier Guayerbas

Toledo

El último Barómetro del CIS deja un detalle estadístico tan discreto como significativo: un 0,3% de los ciudadanos menciona espontáneamente a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, como su preferencia para presidir el Gobierno de España.

Ese porcentaje, aunque pequeño, lo ... convierte en el único presidente autonómico que aparece citado en esta pregunta abierta, diseñada para recoger únicamente menciones que superen el umbral del 0,3% establecido por el propio estudio.

