Suscribete a
ABC Premium

Siete personas han fallecido este verano en los 18 accidentes acuáticos atendidos por el 1-1-2 en Castilla-La Mancha

Piscinas y zonas naturales de baño concentran los incidentes en los que el Servicio de Emergencias tuvo que movilizar recursos sanitarios, de rescate y seguridad

Muere el niño de ocho años al que rescataron con síntomas de ahogamiento en la piscina municipal de Sonseca

Siete personas han fallecido este verano en los 18 accidentes acuáticos atendidos por el 1-1-2 en Castilla-La Mancha

ABC

Toledo

Un total de siete personas han fallecido este verano en los 18 accidentes acuáticos atendidos y coordinados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, en sucesos registrados tanto en piscinas como en ... zonas naturales de baño de la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app