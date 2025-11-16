Siete personas han fallecido este verano en los 18 accidentes acuáticos atendidos por el 1-1-2 en Castilla-La Mancha

Un total de siete personas han fallecido este verano en los 18 accidentes acuáticos atendidos y coordinados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, en sucesos registrados tanto en piscinas como en ... zonas naturales de baño de la región.

El organismo, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, coordinó la intervención de bomberos, personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cruz Roja en todos estos incidentes.

De los siete fallecimientos, cuatro se produjeron en piscinas y tres en espacios naturales. El primer caso tuvo lugar el 29 de junio en el río Bullaque, a su paso por Porzuna (Ciudad Real), donde murió un joven de 29 años. Un mes después, el 27 de julio, fallecía un hombre de 50 años en el embalse de Entrepeñas, en Pareja (Guadalajara). Al día siguiente, el 28 de julio, también en Guadalajara, fue rescatado sin vida un hombre de 42 años que se había sumergido en la zona de baño del parque fluvial de Zorita de los Canes.

Los otros cuatro fallecimientos fueron en piscinas municipales o particulares. El primero ocurrió el 8 de agosto en La Villa de Don Fadrique (Toledo), donde murió un hombre de 89 años. El 30 de agosto, en La Poblachuela (Ciudad Real), un hombre de 40 años fue rescatado inconsciente de una piscina y, pese a recibir asistencia sanitaria en el lugar, falleció. El 20 de septiembre perdió la vida un joven de 24 años tras golpearse en la cabeza al zambullirse en una piscina de Mora (Toledo). El último caso se registró el 5 de octubre, cuando un hombre de 80 años fue hallado en estado de inconsciencia en una piscina de Puerto Rey (Toledo) y falleció pese a la atención recibida.

En cuanto a la distribución de los incidentes gestionados por el 1-1-2, la mayoría tuvieron lugar en piscinas, donde se contabilizaron 14 de los 18 accidentes del verano. Los otros cuatro ocurrieron en zonas naturales de baño.

El análisis por meses refleja que junio y julio concentraron la mayor actividad, con seis avisos cada uno, sumando 12 de los 18 incidentes del periodo estival. Por detrás quedaron agosto, con tres intervenciones; septiembre, con dos; y octubre, que cerró la temporada con un único caso registrado.