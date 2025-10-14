El Sescam llama a la vacunación de la gripe por su eficacia: reduce infecciones respiratorias e ingresos hospitalarios

Este martes ha comenzado la campaña de vacunación de gripe para personas adultas, que ya se inició el 1 de octubre para la población infantil de 6 a 59 meses. Una campaña puesta en marcha por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ... y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que cuenta con varias novedades, según ha informado la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Monserrat Hernández.

Los padres están recibiendo mensajes para animarles a la vacunación de sus hijos, unos avisos que llegarán también a otros grupos de población diana de forma progresiva. Este año, además de en consultorios y centros de salud, se puede pedir cita para vacunarse a través de la app 'Mi salud digital' o través de la página de la Consejería de Sanidad.

Para mejorar las coberturas de vacunación, Sanidad tienen preparadas 600.000 dosis de vacunas. De ellas, más de 30.000 son intranasales (para niños de 24 a 59 meses), que facilitan la administración y evitan el pinchazo. Y otras 360.000 son adyuvadas, diseñadas para reforzar la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo y hacerla más potente, duradera y eficiente.

Las vacunas son de tres tipos y las tres son trivalentes (tres cepas de virus vivos atenuados). La campaña finalizará el 31 de marzo de 2026.

La Consejería de Sanidad ha hecho una inversión muy importante en vacunas. «Hemos pasado de 5,8 millones a prácticamente 31,39 millones de euros. Eso muestra el claro compromiso con la prevención«, ha añadido Monserrat Hernández.

La directora general de Cuidados y Calidad del Sescam ha defendido el uso de las vacunas por su efectividad. «Reducen los ingresos hospitalarios, reducen las complicaciones, ingresos en la UCI, infecciones respiratorias graves. Por eso todos tenemos que trabajar de forma conjunta en esa prevención», ha detallado.

Y ha puesto como ejemplo que en años anteriores la campaña de vacunación del virus respiratorio sincitial en niños tuvo una cobertura de más del 95% de los de la población diana. Eso redujo en más de un 80% las complicaciones y los ingresos hospitalarios, además de reducir la visita de los niños a las consultas de pediatría.

La región, entre las de mayor cobertura

Ha reconocido que Castilla-La Mancha es de las comunidades donde más se vacuna (el año pasado, Castilla-La Mancha fue la segunda con más cobertura entre los mayores) y se empezará por las personas mayores institucionalizadas en centros sociosanitarios y posteriormente irán bajando a grupos de población de menor edad. La intención es alcanzar en mayores de 60 años un 75% de cobertura de vacunación y un 60% de cobertura de vacunación en mujeres embarazadas.

El año pasado la campaña de vacunación de la gripe tuvo una cobertura «muy exitosa» del 68%, una cifra que esperan aumentar este año. Desde el 1 de octubre ya se han administrado 7.500 dosis en la población infantil y alrededor de 3.500 de VRS (virus sincicial respiratorio).

En cuanto a la vacuna del COVID, que no es estacional, no es estacional, está abierta durante todo el año y se se siguen las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Sanidad. «Se vacunará a la población mayor de 70 años o a la que pertenezca a grupos de riesgo. También es cierto que va a estar abierta a quien quiera de forma voluntaria», ha aclarado Hernández.

La directora general de Cuidados y Calidad del Sescam ha agradecido a los profesionales el gran trabajo que están haciendo en estos primeros días de la campaña.

Las primeras

Piedad, de 80 años, ha sido la primera persona que se ha vacunado hoy en el Centro de Salud de Buenavista, en Toledo. Se vacuna todos los años y cree que es importante hacerlo y anima a ello. También le han puesto una dosis contra el COVID.

María Juana, de 82 años, también ha acudido al mismo centro sanitario citada por su enfermero. Para ella todo son ventajas, si algún año ha pasado la gripe ha sido con síntomas leves. Aunque conoce a personas que no se vacunan o que no quieran la del COVID, para ella es importante la prevención.