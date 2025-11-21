El Sescam aprueba una Oferta Pública de Empleo con 1.591 plazas para reducir la temporalidad del personal sanitario en Castilla-La Mancha

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aprobado hoy la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2025, que incorpora un total de 1.591 plazas, de las que 1.429 serán de acceso libre ... y 162 de promoción interna. Todas ellas se desarrollarán de manera conjunta con la próxima oferta de 2026. La propuesta ha sido respaldada sin ningún voto en contra.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha subrayado que esta nueva convocatoria refuerza la apuesta del Gobierno regional por la estabilidad del personal sanitario y se enmarca en un proceso que, desde 2015, ha permitido convertir en personal fijo a más de 14.000 profesionales. Según ha señalado, el objetivo es «seguir disminuyendo la temporalidad y ofreciendo unas condiciones laborales más atractivas a los profesionales sanitarios», recordando que las Ofertas Públicas de Empleo son la herramienta fundamental para consolidar puestos y facilitar el acceso a un empleo fijo tanto a temporales como a nuevos aspirantes.

Distribución de plazas por categorías

De las 1.580 plazas incluidas en la oferta -sin contar las de promoción interna-, 433 corresponden a personal facultativo. Entre ellas destacan 175 de facultativo especialista de área, 149 de médico de familia, 37 de pediatra de Atención Primaria y 22 de médico de Urgencias Hospitalarias. Completan este apartado 23 plazas de médico de emergencias, 9 de médico de Admisión y Documentación Clínica, 7 de inspector médico, 4 de farmacéutico de Atención Primaria, 4 de técnico de Salud Pública y 3 de odontoestomatólogo.

El personal diplomado de grado suma 321 plazas, de las que 245 corresponden a Enfermería. Se convocan además 10 plazas de enfermera especialista en Salud Mental, dos de Enfermería del Trabajo, 37 de fisioterapeuta y tres de terapeuta ocupacional. Como novedad, se incluye la categoría de Enfermería Familiar y Comunitaria, con 24 plazas.

Por su parte, el personal sanitario técnico contará con 279 plazas: 220 de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, 26 de técnico superior en laboratorio, 13 de técnico superior en radiodiagnóstico, 9 de técnico en anatomía patológica, 6 de higienista dental y 5 de técnico en radioterapia.

Finalmente, las categorías de gestión y servicios incorporan 558 plazas. Las cifras más elevadas corresponden al grupo auxiliar de la función administrativa (182), celadores (128), técnico especialista en Tecnologías de la Información (57), técnico de gestión en Tecnologías de la Información (53) y pinches (30).

Modificación de la Orden de Plantillas

La Mesa Sectorial también ha dado luz verde a una modificación de la Orden de Plantillas del Sescam para reforzar la estructura de calidad, investigación y docencia. El actual puesto de coordinador de calidad, investigación, docencia y formación se desglosa en cuatro puestos especializados, con el fin de mejorar su cobertura y elevar los estándares de calidad en estas áreas.

Asimismo, la Orden incorpora las nuevas categorías creadas por Decreto el pasado mes de abril: médico de emergencias, óptico optometrista, podólogo, dietista-nutricionista, técnico superior especialista en documentación sanitaria y técnico medio Sanitario de farmacia.

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la Mesa Sectorial ha aprobado la creación de tres nuevas categorías de personal estatutario. Se trata de: técnico superior, técnico medio y técnico de nivel intermedio. Todas ellas responden a la necesidad de adaptar la estructura de recursos humanos a los niveles de cualificación previstos en la normativa de prevención.

Por último, el órgano sectorial ha ratificado la actualización de las denominaciones de las categorías de facultativo especialista de área en análisis clínicos y bioquímica clínica, que pasarán a denominarse Facultativo/a Especialista de Área en Laboratorio Clínico del Sescam. También se han aprobado por unanimidad diversas modificaciones del Pacto de Selección de Personal Temporal, conocido como Pacto de Bolsa.