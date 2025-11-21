Suscribete a
ABC Premium

El Sescam aprueba una Oferta Pública de Empleo con 1.591 plazas para reducir la temporalidad del personal sanitario en Castilla-La Mancha

La propuesta, que ha sido respaldada sin votos en contra, incluye 1.429 plazas de acceso libre. Incluye, por primera vez, la categoría de Enfermería Familiar y Comunitaria, con 24 plazas

Castilla-La Mancha destinará a Sanidad en 2026 más de 4.000 millones de euros por primera vez

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Sescam ha aprobado la propuesta sin ningún voto en contra
La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Sescam ha aprobado la propuesta sin ningún voto en contra

ABC

Toledo

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aprobado hoy la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente a 2025, que incorpora un total de 1.591 plazas, de las que 1.429 serán de acceso libre ... y 162 de promoción interna. Todas ellas se desarrollarán de manera conjunta con la próxima oferta de 2026. La propuesta ha sido respaldada sin ningún voto en contra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app