Los servicios públicos no funcionan porque el Gobierno de España está «enfangado en un marasmo de corrupción», según Agustín Conde (PP)

Los servicios públicos no funcionan en España «porque el Gobierno está enfangado en un marasmo de corrupción«. Así lo ha dicho este viernes el diputado por Toledo y presidente del Consejo Asesor del PP de Castilla-La Mancha, Agustín Conde, quien además cree que ... es imprescindible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, »se dé cuenta de que ha llegado al final del camino y que convoque urgentemente unas elecciones«.

Y para esta afirmación, Conde ha puesto como ejemplo que hace dos días el AVE de Toledo a Madrid de las 7:25 horas no salió y dejó a cientos de personas en la estación, algo que ya había sucedido 15 días antes. Además, ha detallado, la presidenta de Red Eléctrica «nos ha dicho que tenemos que estar estar preparados para nuevos apagones, porque la red no garantiza el suministro eléctrico. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que los servicios públicos en España se hayan deteriorado hasta este punto? Y solo hay una respuesta. Y es que el gobierno está otra cosa», ha afirmado el diputado del PP.

«Esta semana hemos sabido que el Partido Socialista pagaba en dinerito, en billetes frescos a su gente. Al mismo tiempo que aprobaron una ley que prohibía cualquier pago en efectivo superior a 1.000 euros mientras decían que eso es lo que tenemos que hacer todos los españoles, en la sede del PSOE se repartían sobres con miles de euros para personas que ostentaban altos cargos de responsabilidad en el Partido Socialista. Y la pregunta es, ¿de dónde salía ese dinero?», ha añadido Conde.

Para el diputado del PP, el PSOE debe aclarar de modo inmediato si ese dinero era legal «o venía de las bolsas que algunos empresarios decían entregar llenas de dinero en la sede de Ferraz. Y cuando el Gobierno está más preocupado de tratar de aclarar estas cosas que de gobernar, pues sucede lo que sucede».

En opinión de Conde, «los servicios públicos no funcionan, España ha perdido todo crédito internacional, y además no pueden aprobar unos presupuestos generales del Estado y eso implica la parálisis de muchas administraciones de inversiones públicas y del funcionamiento del país. Los españoles queremos volver a tener voz y tener la posibilidad de decidir el futuro de nuestro país. Y no a estar secuestrados por un Gobierno que está más a la defensiva de sus propios intereses que trabajando por el interés general del país».