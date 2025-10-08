Serrano (PP) acusa a Page de desentenderse del Plan Corresponsables y trasladar su financiación «a unos ayuntamientos al límite de sus tesorerías»

El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado la «guerra abierta» que, a su juicio, mantiene el Gobierno de Emiliano García-Page contra los ayuntamientos de la región, una situación que «está poniendo ... en riesgo la prestación de servicios esenciales como los sociales, educativos o sanitarios».

Por todos estos motivos, el parlamentario popular avanzó que su grupo parlamentario defenderá este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa para exigir a la Junta de Comunidades «que cese su asfixia económica a los municipios y garantice una financiación justa».

«Page ha decidido castigar a los ayuntamientos solo porque la mayoría ya no son socialistas, siendo una estrategia deliberada de ahogo financiero que perjudica directamente a los vecinos», advirtió el dirigente popular, quien subrayó que, mientras «las transferencias de los ayuntamientos hacia la Junta aumentan un 537,8%, las de la Junta hacia las entidades locales se reducen casi un 60%». «Es el modelo del socialismo de Page: yo invito y tú pagas», ironizó.

Plan Corresponsables y canon del agua

Serrano aseguró que tanto el canon del agua como los recortes en servicios como el Plan Corresponsables, la ayuda a domicilio o la educación infantil de 0 a 3 años están dejando a muchos ayuntamientos «contra las cuerdas a nivel financiero».

Serrano señaló que uno de los ejemplos más graves es el del Plan Corresponsables, «un programa clave para la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en el medio rural». Explicó que «el Estado ha reducido su aportación del cien por cien al 75%, y la Junta debería asumir el 25%, como acordaron todas las comunidades en la Conferencia Sectorial». Sin embargo, «Page ha decidido que ese 25% lo paguen los ayuntamientos, que ya están al límite de sus tesorerías».

En cuanto al canon del agua, el dirigente popular lo calificó de «impuestazo injusto y recaudatorio» que está «reventando las tesorerías locales y castigando a los vecinos y a las empresas de la región». Recordó que «el canon del agua lleva 20 años sin aplicarse en Castilla-La Mancha, y ahora Page lo ha implantado de manera abusiva, obligando a los ayuntamientos a actuar como recaudadores de la Junta», pese a que «el dinero no se está destinando a mejorar las redes de agua ni las infraestructuras hidráulicas, como prometieron».

Noticia Relacionada Núñez anuncia que derogará el impuesto al agua de Page en 2027 si es presidente de Castilla-La Mancha ABC Afirma que la deuda que ha contraído la Generalitat de Cataluña para financiar el proceso independentista que el PSOE indultó y amnistío, ahora quiere que la paguemos entre todos

Para Serrano, el canon del agua es «el ejemplo más claro del maltrato de Page a los pueblos de Castilla-La Mancha», ya que «sube los impuestos, no invierte en infraestructuras y deja que los alcaldes den la cara por él».

Servicios sociales y financiación municipal

El diputado regional denunció también «el abandono que sufren los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio», un servicio que consideró «esencial para miles de familias y personas mayores en Castilla-La Mancha».

«El Gobierno de Page fija las condiciones de prestación del servicio, pero financia muy por debajo de su coste real, obligando a los ayuntamientos a cubrir con fondos propios la diferencia», señaló Serrano, quien advirtió de que «muchos municipios, especialmente los más pequeños, están al borde del colapso presupuestario por tener que asumir incrementos salariales y costes laborales que la Junta debería sufragar íntegramente».

Por último, el portavoz adjunto del PP afirmó que su formación «defenderá a los ayuntamientos porque son la primera línea de atención a los ciudadanos y el motor del desarrollo local», y exigió al presidente regional que «abandone su política de castigo y respete la autonomía municipal».