Serrano (PP) acusa a Page de desentenderse del Plan Corresponsables y trasladar su financiación «a unos ayuntamientos al límite de sus tesorerías»
El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales denuncia la «guerra abierta» del Gobierno regional contra los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que se traduce en «impuestazos» como el canon del agua
El PP exige a Page la convocatoria inmediata del Plan Corresponsables para acabar con la incertidumbre de las familias
El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado la «guerra abierta» que, a su juicio, mantiene el Gobierno de Emiliano García-Page contra los ayuntamientos de la región, una situación que «está poniendo ... en riesgo la prestación de servicios esenciales como los sociales, educativos o sanitarios».
Por todos estos motivos, el parlamentario popular avanzó que su grupo parlamentario defenderá este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa para exigir a la Junta de Comunidades «que cese su asfixia económica a los municipios y garantice una financiación justa».
«Page ha decidido castigar a los ayuntamientos solo porque la mayoría ya no son socialistas, siendo una estrategia deliberada de ahogo financiero que perjudica directamente a los vecinos», advirtió el dirigente popular, quien subrayó que, mientras «las transferencias de los ayuntamientos hacia la Junta aumentan un 537,8%, las de la Junta hacia las entidades locales se reducen casi un 60%». «Es el modelo del socialismo de Page: yo invito y tú pagas», ironizó.
Plan Corresponsables y canon del agua
Serrano aseguró que tanto el canon del agua como los recortes en servicios como el Plan Corresponsables, la ayuda a domicilio o la educación infantil de 0 a 3 años están dejando a muchos ayuntamientos «contra las cuerdas a nivel financiero».
Serrano señaló que uno de los ejemplos más graves es el del Plan Corresponsables, «un programa clave para la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente en el medio rural». Explicó que «el Estado ha reducido su aportación del cien por cien al 75%, y la Junta debería asumir el 25%, como acordaron todas las comunidades en la Conferencia Sectorial». Sin embargo, «Page ha decidido que ese 25% lo paguen los ayuntamientos, que ya están al límite de sus tesorerías».
En cuanto al canon del agua, el dirigente popular lo calificó de «impuestazo injusto y recaudatorio» que está «reventando las tesorerías locales y castigando a los vecinos y a las empresas de la región». Recordó que «el canon del agua lleva 20 años sin aplicarse en Castilla-La Mancha, y ahora Page lo ha implantado de manera abusiva, obligando a los ayuntamientos a actuar como recaudadores de la Junta», pese a que «el dinero no se está destinando a mejorar las redes de agua ni las infraestructuras hidráulicas, como prometieron».
Afirma que la deuda que ha contraído la Generalitat de Cataluña para financiar el proceso independentista que el PSOE indultó y amnistío, ahora quiere que la paguemos entre todos
Para Serrano, el canon del agua es «el ejemplo más claro del maltrato de Page a los pueblos de Castilla-La Mancha», ya que «sube los impuestos, no invierte en infraestructuras y deja que los alcaldes den la cara por él».
Servicios sociales y financiación municipal
El diputado regional denunció también «el abandono que sufren los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio», un servicio que consideró «esencial para miles de familias y personas mayores en Castilla-La Mancha».
«El Gobierno de Page fija las condiciones de prestación del servicio, pero financia muy por debajo de su coste real, obligando a los ayuntamientos a cubrir con fondos propios la diferencia», señaló Serrano, quien advirtió de que «muchos municipios, especialmente los más pequeños, están al borde del colapso presupuestario por tener que asumir incrementos salariales y costes laborales que la Junta debería sufragar íntegramente».
Por último, el portavoz adjunto del PP afirmó que su formación «defenderá a los ayuntamientos porque son la primera línea de atención a los ciudadanos y el motor del desarrollo local», y exigió al presidente regional que «abandone su política de castigo y respete la autonomía municipal».
