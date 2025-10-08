Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Serrano (PP) acusa a Page de desentenderse del Plan Corresponsables y trasladar su financiación «a unos ayuntamientos al límite de sus tesorerías»

El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales denuncia la «guerra abierta» del Gobierno regional contra los ayuntamientos de Castilla-La Mancha que se traduce en «impuestazos» como el canon del agua

El PP exige a Page la convocatoria inmediata del Plan Corresponsables para acabar con la incertidumbre de las familias

Santiago Serrano, portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha
Santiago Serrano, portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha

Toledo

El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado la «guerra abierta» que, a su juicio, mantiene el Gobierno de Emiliano García-Page contra los ayuntamientos de la región, una situación que «está poniendo ... en riesgo la prestación de servicios esenciales como los sociales, educativos o sanitarios».

