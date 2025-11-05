Suscribete a
Serrano denuncia «el hermetismo y el escapismo» de Page ante «el escándalo» del cribado de cáncer de mama en Talavera y Toledo

El portavoz adjunto del PP en las Cortes exige una «solución urgente» a los retrasos y el restablecimiento del servicio de autobuses que traslada a las mujeres al Hospital Universitario de Toledo

La lista de espera del cribado de cáncer de mama se extiende a Toledo y afecta al menos a otro millar de mujeres

El portavoz adjunto del PP, Santi Serrano, con la información publicada por ABC
ABC

Toledo

El diputado autonómico y portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado este miércoles «el hermetismo y el escapismo» del presidente regional, Emiliano García-Page, ante lo que ha calificado como «el escándalo del cribado de ... cáncer de mama en Talavera y Toledo».

