Serrano denuncia «el hermetismo y el escapismo» de Page ante «el escándalo» del cribado de cáncer de mama en Talavera y Toledo

El diputado autonómico y portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado este miércoles «el hermetismo y el escapismo» del presidente regional, Emiliano García-Page, ante lo que ha calificado como «el escándalo del cribado de ... cáncer de mama en Talavera y Toledo».

En rueda de prensa, Serrano ha exigido «explicaciones urgentes» a Page y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por una gestión que considera «nefasta» y que «afecta a miles de mujeres de la provincia de Toledo».

«Seguimos sin tener todas las respuestas, con muchas dudas sin despejar y sin que Emiliano García-Page dé la cara para explicar qué ha pasado exactamente a todas esas mujeres», ha afirmado el dirigente popular, quien ha insistido en que su partido «denuncia una vez más el hermetismo y el escapismo de Page y de su consejero».

Según Serrano, miles de mujeres de municipios como Quintanar de la Orden, San Pablo de los Montes, Ventas con Peña Aguilera o Totanés están sufriendo retrasos de meses en sus citaciones y, en muchos casos, la suspensión del servicio de autobuses que las trasladaba al Hospital Universitario de Toledo para realizar las pruebas.

El portavoz adjunto ha cuestionado si «García-Page y el consejero de Sanidad son conscientes de lo que está sucediendo y de lo que puede suponer ese retraso en la detección precoz del cáncer de mama». En su opinión, el Gobierno autonómico «parece más preocupado por los titulares que por solucionar el problema».

«Dejación de funciones»

Serrano ha calificado esta situación como una «dejación de funciones» atribuible directamente a Page y a su consejero de Sanidad, recordando además las declaraciones de Fernández Sanz en sede parlamentaria, cuando aseguró que «solo un porcentaje muy bajo de las mujeres afectadas tendría alguna patología».

«Los ciudadanos no entienden la dejadez, la desidia y el abandono de Emiliano García-Page hacia miles de mujeres que podrían ver seriamente perjudicada su salud como consecuencia de ese retraso inaceptable», ha denunciado, subrayando que la detección precoz del cáncer de mama «es la clave para salvar vidas» y que cada semana de demora puede tener consecuencias irreversibles.

En este sentido, Serrano ha pedido a Page que comparezca en el Parlamento y dé «explicaciones claras y nítidas» tanto a los representantes públicos como a «las miles de mujeres que esperan una llamada desde hace meses y no entienden cómo una sanidad del siglo XXI puede provocar semejantes destrozos».

El diputado regional también ha reprochado al PSOE su «victimismo» y su «forma de arremeter contra la oposición y contra los medios de comunicación que publican información».

Por todo ello, ha avanzado que el PP de Castilla-La Mancha seguirá exigiendo una solución inmediata a los retrasos y la reactivación del servicio de autobuses para las pacientes.

«Tenemos un sistema sanitario que hace aguas por todos lados, un consejero desaparecido y un presidente que se niega a dar la cara», ha concluido Serrano, tras enumerar otros problemas como las intoxicaciones del personal en el laboratorio de Anatomía Patológica de Toledo, el bloqueo de la carrera profesional sanitaria, las listas de espera disparadas o las deficiencias en el transporte sanitario terrestre.