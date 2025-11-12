Suscribete a
ABC Premium

«No es nada sencillo ser mujer, vivir en Albacete, tener 15 años y soñar con ser directora y escritora de cine»

Las guionistas Ana Puentes Margarito y María Zebina Guerra Peña, reconocidas en la tercera edición de los Premios Castilla-La Mancha Mujeres en el Cine 'Alice Guy'

Las premiadas con la consejera de Igualdad, Sara Simón, en el Edificio Nuncio
Las premiadas con la consejera de Igualdad, Sara Simón, en el Edificio Nuncio JCCM

J. A. Pérez

Toledo

El patio del Edificio Nuncio, en la Consejería de Hacienda, acogió este miércoles la entrega de los Premios Castilla-La Mancha Mujeres en el Cine 'Alice Guy' en su tercera edición. Los guiones galardonados han sido 'Flores para una madre ausente', de Ana ... Puentes Margarito, y 'Olivia', de María Zebina Guerra Peña. Cada una de ellas recibirá 17.000 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app