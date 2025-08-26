Segunda carta del alcalde de Noblejas a Page... y no tiene desperdicio

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha enviado una nueva carta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras abandonar la huelga de hambre este viernes, 22 de agosto, y después de cinco días sin probar alimento, en exigencia de un instituto de Enseñanza Media para la localidad.

Sin saludo previo, el alcalde dice en su carta: «Anda tu Consejero por ahí diciendo que nos ha enviado una carta para que le hagamos el trabajo suyo desde Noblejas…supongo que para reírse aún más de nuestro pueblo».

«Dile a ese Consejero que tienes -que tarda más de un año y siete meses en contestar a una petición de entrevista- que, ya que no quiere hablar con nosotros, que hable con Ángel Felpeto para el que se lo explique todo, punto por punto, a ver si es capaz de enterarse un poquito de qué va esta historia«.

Y prosigue: «Entre cartas con la fecha alterada y enviadas desde oficinas de correos de Madrid, y correos electrónicos a las cinco de la tarde un viernes para que os de tiempo a filtrarlo antes a los medios de comunicación, estáis quedando como Cagancho en Almagro«, e insta al presidente regional a que el consejero de Educación, Amador Pastos, se informe antes: »Que le pregunte a Felpeto. O pregúntale tú, ahora que se os ha destapado el colgajo…«, finaliza.