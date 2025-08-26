Segunda carta del alcalde de Noblejas a Page... y no tiene desperdicio
«Dile a ese Consejero que tienes que hable con Ángel Felpeto para el que se lo explique todo, punto por punto, a ver si es capaz de enterarse un poquito de qué va esta historia», en alusión a Amador Pastor
Ocaña defiende la construcción del instituto como mejor solución para la oferta educativa en la comarca
El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha enviado una nueva carta al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras abandonar la huelga de hambre este viernes, 22 de agosto, y después de cinco días sin probar alimento, en exigencia de un instituto de Enseñanza Media para la localidad.
Sin saludo previo, el alcalde dice en su carta: «Anda tu Consejero por ahí diciendo que nos ha enviado una carta para que le hagamos el trabajo suyo desde Noblejas…supongo que para reírse aún más de nuestro pueblo».
«Dile a ese Consejero que tienes -que tarda más de un año y siete meses en contestar a una petición de entrevista- que, ya que no quiere hablar con nosotros, que hable con Ángel Felpeto para el que se lo explique todo, punto por punto, a ver si es capaz de enterarse un poquito de qué va esta historia«.
Y prosigue: «Entre cartas con la fecha alterada y enviadas desde oficinas de correos de Madrid, y correos electrónicos a las cinco de la tarde un viernes para que os de tiempo a filtrarlo antes a los medios de comunicación, estáis quedando como Cagancho en Almagro«, e insta al presidente regional a que el consejero de Educación, Amador Pastos, se informe antes: »Que le pregunte a Felpeto. O pregúntale tú, ahora que se os ha destapado el colgajo…«, finaliza.
