Seguimiento «total» en la segunda jornada de huelga del metal con carga policial por disturbios en Puertollano

La segunda jornada de la huelga del metal, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, ha comenzado este martes con un nuevo «éxito» de seguimiento, con las empresas paralizadas en todos los puntos calientes de la provincia, incluidas las industrias auxiliares del complejo petroquímico ... de Puertollano y las empresas de Campo de Criptana, Manzanares, Tomelloso, Valdepeñas y Socuéllamos.

Por el momento no se han registrado incidentes de gran relevancia, aunque sí un enfrentamiento entre el dispositivo policial en Puertollano y algunos manifestantes que pretendían bloquear las entradas y salidas del Centro de Transportes durante el cambio de turno, a las 6:00 horas.

Noticia Relacionada La patronal pide respeto en la negociación del metal en Ciudad Real y nuevos interlocutores de los sindicatos J. Guayerbas «Se ha señalado a una persona, se ha difundido su dirección y se ha pedido que se le increpe en la calle o incluso se le agreda. Eso es inasumible», denuncia Ángel Nicolás, presidente de los empresarios

Fuentes de Policía Nacional han informado a Europa Press de que el número de manifestantes se ha «incrementado» en la pasada madrugada para cortar los accesos a la petroquímica, aunque sin éxito gracias al dispositivo policial.

Las mismas fuentes han confirmado el lanzamiento de piedras y objetos a los agentes, que se han visto obligados a responder con material antidisturbios. Así, las unidades de orden público han aplicado el «uso progresivo de medios de acuerdo al incremento de hostilidades por parte de los manifestantes». Con la luz del día el ataque ha remitido, señala la Policía.

No hay novedades sobre una nueva mesa de negociación

En la ciudad industrial se han vuelto a organizar piquetes informativos en los puntos de acceso a la petroquímica, desde las 4:30 horas, en un clima tenso y con un «total» seguimiento. Según el secretario general de CCOO Industria en la Provincia de Ciudad Real, no hay novedades en cuanto a la apertura de una mesa de negociación del convenio colectivo, por lo que está previsto mantener las movilizaciones.

Por otra parte, ha asegurado que en estos momentos la jornada discurre con «tranquilidad», y ha recordado la convocatoria de manifestación prevista para este miércoles en Ciudad Real a partir de las 11.30 horas, con autobuses a disposición de los trabajadores desde Puertollano y Manzanares.