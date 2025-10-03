El sector inmobiliario debate en Toledo lo evidente: «La vivienda es el principal problema de este país y va a ir a peor»

Más de 600 profesionales del sector inmobiliario se reúnen este viernes y sábado en Toledo, en el congreso de FAI Conecta, para debatir algo evidente para cualquiera que salga a la calle: que en España hay un problemón con la vivienda. De hecho, «la vivienda es el principal problema de este país y va a ir a peor», cree José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, asegurando que estamos ante «una situación sin precedentes».

Al contrario de lo que ocurría en los años 80 y 90, hoy «prácticamente es imposible comprar una vivienda de forma individual. Y también »es imposible acceder a un alquiler«, por lo que »la vivienda se está convirtiendo en un factor de desigualdad, y no es un problema exclusivo de las grandes ciudades«. Ahí están los datos:

- El perfil del comprador en España en 2025 se eleva a 41,8 años; en la provincia de Toledo, son 41,1 años. El precio más demandado en España es entre 150.000 y 250.000 euros; en Toledo, son 166.667 euros.

- El 77,8% de los compradores son parejas, el 16,8% sólo una persona y el 5,3% empresas; en Toledo, el 76,36% son parejas, el 16,36% sólo una persona y el 7,27% empresas.

- El uso para primera residencia en España es del 57,1%, para inversión un 24% y para segunda residencia un 18%; en Toledo, para primera residencia el 50%, para inversión el 39,6% y para segunda residencia el 10,4%.

- En Toledo, el 79,04% no puede comprar la vivienda que se adapta a sus necesidades en la zona que desean por falta de oferta o por los elevados precios.

El sector explica que hay «un mercado donde la oferta es muy inferior a la demanda; queremos ver grúas, excavadoras, porque es lo que necesitamos: oferta y seguridad jurídica».

Sin embargo, ¿por qué siguen aumentando las cifras de compraventa? «Porque la gente en vez de pagar 1.000 euros de alquiler prefiere pagar 800 de hipoteca», afirma Mari Carmen Jara, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de Toledo. «Hemos llegado a un nivel de precios que nada tiene que ver con la renta disponible», ha insistido Alfaro, añadiendo que «antes alquilaba el que no podía comprar y ahora compra el que no puede alquilar».