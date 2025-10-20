Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

polémica política

«Los santi serranos de hoy son los nachos villas del mañana»: El PSOE exige el cese del portavoz adjunto del PP por el «vídeo manipulado» de Page

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, acusa a los 'populares' de recortar diez segundos de una intervención del presidente regional para tergiversar sus palabras y recuerda otras «manipulaciones» difundidas en 2022 y 2023

Para el PP Page es «el señor fraude» y para el PSOE Núñez es «Paco bulos»

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha
Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha abc

F. F.

Toledo

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al Partido Popular regional de manipular un vídeo del presidente autonómico, Emiliano García-Page, tras recortar diez segundos de su intervención en el Debate del Estado de la Región «el más importante del año» para ... alterar el sentido literal de sus palabras. Por este motivo, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, exige al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el cese del portavoz adjunto de los populares en las Cortes, Santi Serrano, y de su jefa de prensa digital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app