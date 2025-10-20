«Los santi serranos de hoy son los nachos villas del mañana»: El PSOE exige el cese del portavoz adjunto del PP por el «vídeo manipulado» de Page

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al Partido Popular regional de manipular un vídeo del presidente autonómico, Emiliano García-Page, tras recortar diez segundos de su intervención en el Debate del Estado de la Región «el más importante del año» para ... alterar el sentido literal de sus palabras. Por este motivo, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, exige al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el cese del portavoz adjunto de los populares en las Cortes, Santi Serrano, y de su jefa de prensa digital.

El número dos del PSOE castellanomanchego ha publicado este lunes un mensaje en la red social X en el que denuncia que «en marzo de 2022, el PP de Castilla-La Mancha difundía un titular falso con el logo de la agencia Europa Press difundiendo una noticia falsa». Según añade, «en mayo de 2023, dirigentes del PP de Castilla-La Mancha difundieron masivamente varios vídeos altamente ralentizados para desprestigiar en lo personal al candidato del PSOE a la Junta y presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page».

Estos precedentes se añaden a lo que ocurrió el pasado jueves en el Debate del Estado de la Región donde, según explica, los populares recortaron 10 segundos de la intervención del presidente Page en el debate más importante del año para tergiversar el sentido literal de sus palabras. «Un comportamiento que ha escandalizado a periodistas y medios de comunicación regionales y nacionales de cualquier línea editorial», asegura Gutiérrez.

En marzo de 2022, el PP de CLM difundía un titular falso con el logo de @europapress difundiendo una noticia falsa.



En mayo de 2023, dirigentes del PP de CLM difundieron masivamente varios vídeos altamente ralentizados para desprestigiar en lo personal al candidato @pscmpsoe a…

El vídeo al que se refieren los socialistas recoge un momento de la intervención de Page en el que afirmó ser 'sanchista' aludiendo a que su segundo apellido es Sánchez. Lo dijo con ironía, en referencia a las acusaciones de la derecha de estar alineado con Pedro Sánchez, pese a las críticas que él mismo ha lanzado al Gobierno central en diversas ocasiones. Sin embargo, en el vídeo de los populares se omite la explicación que da el propio Page.

Desde el PSOE aseguran que el PP recortó esa intervención para difundir un mensaje engañoso en redes sociales, insinuando un apoyo incondicional de Page al presidente del Gobierno, una maniobra que, según los socialistas, evidencia la «desesperación» de los 'populares'.

Gutiérrez subraya que «ninguna de estas tres manipulaciones faltas de ética se hubiera producido si, cuando empezaron durante el COVID, se hubieran exigido (partidos, organizaciones y periodistas) responsabilidades». Y plantea una reflexión: «¿Nos tenemos que acostumbrar a la impunidad de los que, no interpretan unos datos o retuercen unos argumentos, sino manipulan? Lo primero es mala política pero lo segundo es hasta delictivo».

Gutiérrez añade que «hoy Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha vuelve a las Cortes regionales y la ética cívica exige dos cosas: señalar al responsable y cesarle. Solo pueden ser dos o los dos santi serrano, portavoz adjunto del PP en las Cortes o su jefa de prensa digital».

El post concluye con una advertencia: «Los santi serranos de hoy son los nachos villas del mañana. Pie en pared».