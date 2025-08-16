El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, asistió a la bendición de la nueva imagen

Santa Cruz de Mudela estrena imagen de Nuestra Señora de las Virtudes tras el robo de hace un año Es obra de José María Leal y ha supuesto una inversión de unos 20.000 euros entre la talla y las coronas

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha asistido este sábado a la bendición de la nueva imagen de Nuestra Señora de las Virtudes de Santa Cruz de Mudela, en un acto que ha dado comienzo con una breve procesión de la nueva talla alrededor de la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, donde el obispo Gerardo Melgar ha oficiado la misa.

Valverde ha manifestado cómo tras un problema siempre llega la oportunidad, y tras el robo y desaparición de la imagen de la Virgen y el profundo dolor de un pueblo, hoy llega la alegría por ver la nueva imagen de la Virgen después de un gran trabajo a manos de un imaginero excepcional como es José María Leal, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Una recuperación que se vive como «un día de fiesta que se recordará siempre por todos los habitantes de este pueblo y colmará de alegría lo que en su momento fue un gran momento de pérdida, dolor y tristeza».

Por su parte, el alcalde, Joaquín Dotor, ha definido este sábado como un acontecimiento histórico y de inmensa alegría para el pueblo de Santa Cruz que recupera a su madre, su patrona, la Virgen de las Virtudes, tras un gran esfuerzo en torno a una inversión de alrededor de 20.000 euros, entre la talla y las coronas, respectivamente.

Asimismo, ha agradecido la labor desarrollada a lo largo de estos 14 meses, desde que la imagen fuera robada, por la hermandad de la Virgen con su párroco al frente, además del gran trabajo realizado por el imaginero sevillano José María Leal, junto a la labor de otros artesanos de la tierra como De la Torre, de Torralba de Calatrava, encargado de las coronas.