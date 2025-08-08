Sánchez Requena acusa al PP de «incoherencia» con el Tajo y critica que «Núñez prefiere que el agua se vaya a Murcia»

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha denunciado la «incoherencia» del PP con el río Tajo y ha señalado que, mientras el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, «ahora se suma a la defensa que viene haciendo el presidente Page de aplicar los caudales ecológicos del río», el PP nacional «ha manifestado que los derogará» y Paco Núñez «sigue prefiriendo que el agua se vaya a Murcia».

Sánchez Requena ha recordado que el PP en España mantiene el compromiso de eliminar los caudales mínimos del Tajo si llega al Gobierno, «algo que hemos visto ya tanto en el Congreso de los Diputados», con el voto a favor del PP de Castilla-La Mancha, «como en el Congreso Nacional del propio PP».

El parlamentario socialista ha reprochado al presidente regional del PP que continúe afirmando que esos caudales mínimos «servirían para que el agua vaya a Lisboa» y ha ironizado con que «debe ser que ahora el problema del río Tajo es que desemboca en Lisboa y no en Puente de Arzobispo».

Noticia Relacionada La Junta amenaza con acciones judiciales si no se aplican ya las nuevas reglas de explotación del Tajo El presidente de Castilla-La Mancha critica el «incomprensible retraso» en la ejecución de las cinco sentencias del Supremo sobre los caudales ecológicos

A su juicio, lo verdaderamente «preocupante» es que Núñez prefiera «que esa agua la aprovechen los murcianos, aunque eso signifique que cada año cientos de hectómetros cúbicos no solo no vayan a Lisboa, sino que no puedan ser aprovechados por los castellanomanchegos» como bien esencial de desarrollo.

«Todo, en un momento en el que tanto se habla de currículums, sorprende que alguien con un título universitario en Ciencias Políticas no recuerde conceptos tan básicos de geografía que se enseñan en la educación secundaria», ha aseverado.