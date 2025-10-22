Suscribete a
Sale a licitación la obra de la cubierta del convento de San Clemente con un presupuesto de 200.000 euros

En pasadas legislaturas se solicitó un proyecto a los fondos europeos para construir una hospedería que contenía «errores de bulto», según la Diputación de Cuenca

La Diputación de Cuenca compra el convento de los franciscanos de San Clemente

Convento de los Padres Franciscanos de San Clemente
Convento de los Padres Franciscanos de San Clemente diputación de cuenca

ABC

Cuenca

La Diputación de Cuenca ha sacado a licitación la obra de rehabilitación de la cubierta del convento de los Padres Franciscanos de San Clemente dotado con un presupuesto de 200.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. La finalidad de estos ... trabajos es detener el deterioro que está sufriendo este edificio provincial como una primera fase de un proyecto mucho más ambicioso.

