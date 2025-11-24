Suscribete a
Ruiz Molina: «El presupuesto de la Junta es de reducción fiscal, no congelación»

Baja el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para «favorecer la adquisición de vivienda a los jóvenes». La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital dispondrá de 341,4 millones, un 12,5% más, para que el sistema «siga estando a la altura» ante «emergencias extraordinarias»

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital JCCM

J. A. Pérez

Toledo

La Consejería de Hacienda, de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital tendrá dos «prioridades» en 2026: la protección ciudadana y el área tecnológica. Manejará Juan Alfonso Ruiz Molina un presupuesto de 341,4 millones de euros, 38 más que el actual -incremento del 12,5 ... por ciento-. A Protección Ciudadana, cuya idea es que el sistema «siga estando a la altura de las circunstancias» ante futuras situaciones de «emergencias extraordinarias» que cada vez son «más intensas y graves», se dedicarán 26,5 millones, con dos obras fundamentales: la construcción del nuevo edificio para el Servicio de Emergencias 112 Castilla-La Mancha, que se llevará 16,2 millones, y el inicio de la que será la nueva Escuela de Protección Ciudadana. Además, se adquirirán nuevos equipamientos para las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y se mantendrán las ayudas a los ayuntamientos para sus planes municipales.

