Cartel que alerta de que no hay socorristas en las lagunas de Ruidera

Ruidera no tiene socorristas: 60.000 euros escuecen demasiado Pese a que son muchísimas las personas que se bañan en las lagunas, ni la Junta ni los ayuntamientos se ponen de acuerdo en este servicio necesario

Las lagunas de Ruidera, un espacio natural comprendido entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, un lugar aún desconocido por muchos españoles, reciben cada verano a miles de turistas que disfrutan de sus aguas azul turquesa, de sus senderos y montaña. El conjunto lo forman 15 lagunas, algunas este año con poca agua y comprendidas la mayor parte en la provincia de Albacete.

Son muchísimas las personas que se bañan en ellas, pero cuando arriban a algunas de las más populares y frecuentadas se llevan el fiasco de que no hay socorristas.

Josefa Moreno Moreno, alcaldesa de Ruidera, ha dotado de un socorrista a la laguna que pertenece a su provincia y hay dos en las que los usuarios pagan una cuota por usarlas para amortizar gastos. Sin embargo, en las de Albacete no hay ningún socorrista. En teoría el Ayuntamiento de Ossa de Montiel, municipio de 2.000 habitantes, debería hacerse cargo del pago de socorristas. Su alcalde, Alejando Chillerón, aduce que 60 ó 70.000 euros les escuece demasiado para hacerse cargo de este necesario servicio. Todos están de acuerdo en que debe haber este servicio, pero no llegan a un acuerdo.

En años anteriores ha existido una especie de convenio mediante el cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento se repartían los gastos o recibía una ayuda compensatoria.

Las consecuencias son evidentes. En ninguna de las lagunas de Albacete hay socorristas, a pesar de los miles de bañistas que hay en Ruidera. Y en agosto peor, pues hay lugares que parecen pequeñas playas. En varias de ellas hay barcas de alquiler, incluso de más de una empresa. El año pasado tampoco hubo socorristas y el anterior se ahogó un joven.

La conclusión a la que llegan muchos usuarios es que el Gobierno regional debería resolver esta anomalía y hacerse cargo de ese gasto tan pequeño comparado con el presupuesto que manejan. Para ello es un parque natural.