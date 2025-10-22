Suscribete a
Rubén Urbano, del Fogaril Gastrobar de Sigüenza, a por el título de Chef Medieval 2025 en Almazán

Con su creación Alter Ego, una tapa que combina técnicas contemporáneas con esencia histórica

Íñigo Tizón gana el XVI Concurso de Pinchos y Tapas Medievales de Sigüenza

Rubén Urbano
Rubén Urbano abc

ABC

Guadalajara

Rubén Urbano, chef del restaurante El Fogaril de Sigüenza, se prepara para representar a la Ciudad del Doncel en la gran final del XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, que se celebrará en la villa soriana de Almazán (Soria) el próximo 15 ... de noviembre. Tras su victoria el pasado mes de junio en el concurso local seguntino, Urbano afronta con ilusión este nuevo reto, en el que defenderá el honor gastronómico de la ciudad frente a los mejores chefs medievales de la península.

