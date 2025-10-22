Rubén Urbano, del Fogaril Gastrobar de Sigüenza, a por el título de Chef Medieval 2025 en Almazán

Rubén Urbano, chef del restaurante El Fogaril de Sigüenza, se prepara para representar a la Ciudad del Doncel en la gran final del XVII Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales, que se celebrará en la villa soriana de Almazán (Soria) el próximo 15 ... de noviembre. Tras su victoria el pasado mes de junio en el concurso local seguntino, Urbano afronta con ilusión este nuevo reto, en el que defenderá el honor gastronómico de la ciudad frente a los mejores chefs medievales de la península.

Su pincho, Alter Ego, es una reinterpretación contemporánea de la cocina de la Edad Media. Parte de una fina masa crujiente de hojaldre, aliñada con aceite y especias de la Sierra Ministra, y aromatizada con hierbas que evocan los sabores del pasado. Sobre esta base se dispone una salsa melosa de carne cocinada lentamente durante treinta horas, acompañada de picaña confitada, dados de gelatina de manitas de cerdo, ralladura de trufa, hierbabuena fresca y una suave crema de apionabo que aporta equilibrio y profundidad. La propuesta destaca por su fusión entre técnica moderna y alma medieval, reflejando el espíritu de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

«Para nosotros, representar a Sigüenza en Almazán es algo importante, hablo en nombre mío y de todo el equipo de El Fogaril. Llevamos abiertos desde enero y haber ganado el concurso en Sigüenza ya fue un orgullo. Ahora vamos a intentar dejar el pabellón bien alto en Almazán, disfrutando del ambiente y siendo competitivos. Es una oportunidad para dar a conocer nuestro proyecto y seguir creciendo», señala Urbano, quien ve en esta cita «una ocasión perfecta reforzar la posición de Sigüenza en el mapa gastronómico».

Alter Ego, el pincho que reinterpreta la cocina de la Edad Media abc

El certamen, organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales, reunirá a siete cocineros de España y Portugal, cada uno campeón de su respectiva ciudad. En esta edición competirán Rubén Urbano (El Fogaril, Sigüenza), Gorka Irisarri (Danonzat, Hondarribia), Cristian Solana (El Puntido, Laguardia), Iban Garín (Bienara, Estella-Lizarra), Trinidad Sánchez (La Terraza, Valencia de Alcántara), la representante local Julia Medrano (Hotel Villa de Almazán) y José Mário Magalhães, del restaurante A Adega de Marvão, en Portugal.

Durante la jornada del sábado 15 de noviembre se celebrará la competición principal que decidirá quién toma el relevo de Íñigo Tizón, del Bar Gran Sol de Hondarribia, campeón de la edición 2024. Los participantes elaborarán sus pinchos con ingredientes exclusivamente anteriores al descubrimiento de América, sin tomate, patata ni pimiento, un desafío que convierte cada bocado en una pieza única de creatividad y respeto por la historia.

Con esta cita, Almazán se convertirá en el corazón de la gastronomía medieval, combinando talento, historia y sabor en una celebración única del patrimonio culinario.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura. El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Pero hay mucho más.