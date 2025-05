De la Rosa da el relevo a la nueva dirección de CCOO para que el sindicato siga siendo «un instrumento útil»

El actual secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, concluye esta semana su mandato al frente con motivo del XI Congreso regional que la organización celebra este jueves y este viernes, donde ha dado el relevo a la nueva dirección para que el sindicato siga siendo «un instrumento útil».

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios junto al secretario general de CCOO, Unai Sordo, donde ha señalado que el sindicato tiene que seguir siendo un «instrumento clave» para «esa transición que ha de hacer que los trabajadores se puedan adaptar a la realidad y que el estado de bienestar siga siendo una constante«.

«Es un día especialmente emotivo para mí porque ya no me presento a la reelección y paso a una segunda fila», ha señalado, para agregar que su carrera sindical termina aunque no así su afiliación que «seguirá siempre» y que la responsabilidad que hasta ahora ostentaba pasará a unas manos que «van a hacer las cosas todavía mucho mejor que yo».

Una nueva dirección de la que ha destacado que tiene programa, proyecto y hoja de ruta y que llevará a cabo «un cambio sustancial» rejuveneciendo las ideas y los proyectos con nuevos equipos de dirección.

En su intervención, De la Rosa, que a preguntas de los medios no ha querido pronunciarse de la denuncia presentada contra él por presunto acoso, ha indicado que CCOO ha jugado hasta ahora un papel «muy importante» al ser capaz de alcanzar un conjunto de acuerdos que han devuelto derechos «que eran absolutamente imprescindibles» para las personas.

«Cerramos un proceso de cuatro años en el que hemos sido capaces de darle la vuelta a todos esos mantras que nos decían que era imposible, por ejemplo, subir el salario mínimo, donde hemos hecho una reforma profunda en el sistema público de pensiones y hemos hecho una reforma laboral«, ha argumentado.

No obstante, ha vaticinado que los tiempos que se avecinan «son complicados» y que, por ello, CCOO quiere diseñar en este Congreso una hoja de ruta para que el sindicato «sea nuevamente útil a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y por supuesto a las necesidades de la sociedad«.

«Hoy también vamos a decirle a los políticos que estén presentes en el congreso que tenemos nuestra mano y que exigimos responsabilidad y corresponsabilidad para abordar los retos que tenemos por delante», ha sostenido.

De su lado, Sordo ha hecho «un reconocimiento expreso» al trabajo realizado por la dirección saliente de CCOO de Castilla-La Mancha reconociendo que en el mandato de De la Rosa la organización tiene «la mayor densidad afiliativa de toda España y tiene unos niveles de representación, de representatividad muy altos».

A ello ha unido el secretario general de CCOO que las posiciones que defiende el sindicato a nivel regional refuerza el liderazgo de CCOO a nivel estatal.