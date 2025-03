Roldán, el presidente pedigüeño

Dice que tiene pocas imágenes con los equipos que representa. «Suelo ser el fotógrafo, por eso salgo poco», se excusa Pepe Roldán, presidente del Club Balonmano Albacete, que puso en pie hace cuatro temporadas con la ayuda de un puñado de amigos y que ahora tiene cinco equipos: los masculinos senior y juvenil; los mixtos alevín e infantil, y el femenino cadete/juvenil, que entrena pendiente de disputar algún amistoso y competir la temporada que viene. «Hemos empezado de la nada», resume Roldan, quien se lamenta también del parón por los dos años de pandemia.

En la camiseta llevan estampados 18 logotipos, cada uno de sus patrocinadores, que les pagan en especie o en dinero; cantidades pequeñas, desde 500 y 1.000 euros a los 3.000 de una entidad financiera. «Vamos muy apuraíllos, porque tenemos 18 salidas de los equipos juvenil y senior. Solemos pagar entre 450 y 500 euros por cada desplazamiento por Castilla-La Mancha, mientras que los viajes de los alevines e infantiles los pagan la Junta y las diputaciones porque es deporte escolar», explica con un verbo fluido.

Roldán reclama que el apoyo al deporte desgrave y no para de pedir, de aporrear puertas, porque su club «no es como otros en la región que tienen más tradición y ayudas». «Sí, yo soy el pidientero», se califica sin remilgo este policía durante 43 años y medio, en los que llegó a ser comisario en Albacete los últimos doce. «El puesto que he ocupado me ha permitido tener muchos más amigos y conocidos», reconoce, para solicitar ayuda para su club.

Porque lo de pedir lo lleva en las venas un hombre que también fue vendedor de libros, navajas, cuchillos y hasta de cursos de informática, «sin tener ni puñetera», antes de aprobar la oposición de policía. «Si me ves con 17 años irme con un amigo de 18 a Barcelona para ver si el Barcelona quería hacer una especie de delegación de balonmano en Albacete...; pero no nos hicieron ni caso», rememora Roldán, un apasionado de este deporte.

En 1966, a los 12 años y con 1,77 metros de altura, comenzó a practicarlo, pero tuvo que dejarlo a los veintitantos por una lesión en las lumbares que todavía le da la lata. «Entonces dije que, cuando me jubilara como policía, volvería al balonmano. Y lo he cumplido», asevera el presidente, que cumplirá 69 años el 4 de marzo.

A la izquierda, Pepe Roldán, con 12 años. A la derecha, su nieto Rubén, con 13 y al que ha intentado meterle el gusanillo del balonmano cedida

Cuenta que, entre 1960 y la mitad de los 90, el balonmano fue practicado por cientos de personas en la provincia de Albacete, pero a finales de los 90, «por diversas razones», desapareció en la capital. A partir de septiembre de 2018 se creó la Asociación de Amigos del Balonmano de Albacete, con un edad media de 60 años, y en mayo de 2019 nació el Club Balonmano Albacete con once socios fundadores.

Además de los cinco equipos, tienen una escuela deportiva con cerca de medio centenar de niños desde los 6 años. Pero Roldán quiere más. «El objetivo del club -explica- es escalar categorías en dos o tres años y situarnos fuera de la competición regional. Porque esta ciudad merece tener un equipo senior compitiendo en categoría nacional mientras forma una cantera, que permita disponer de jugadores propios en cinco o seis años».

Para conseguir ese sueño, se necesita también dinero. Imprescindible. «En las tres temporadas anteriores, el club consiguió financiación suficiente para cubrir un presupuesto cercano a los 18.000 euros», continúa Roldán. «Sin embargo, esta temporada, al competir un equipo juvenil, los costes se han disparado hasta calcular un presupuesto que supera los 26.000 euros. Hasta el momento se ha cubierto la financiación de un 65% del total. La temporada termina en mayo y seguimos buscando respaldo económico para afrontarla hasta el final. Yo he pagado siempre pero, si no llegamos, tendré que deber», avisa.

Están equilibrando los gastos con los ingresos que recaudan de las cuotas de los socios, patrocinadores, «alguna ayuda» de las instituciones y la siempre recurrente venta de lotería de Navidad, una época muy dada a soñar. En el club de Roldán pretenden fichar a un jugador foráneo, no profesional, que podría costar unos 5.000 euros por temporada. «Dependerá de la capacidad económica para lograr tener varios, garantizar los dos ascensos necesarios y tratar de llegar a Segunda división Nacional. Lógicamente, estar más arriba supone una utopía por el momento», acepta.

Si ya lo cantaba Marifé de Triana en 'María de la O': «Maldito parné...».