Rojo sustituirá a Sara Simón al frente del PSOE de Guadalajara para recuperar el proyecto de ciudad «pausado» por Guarinos

El exalcalde de Guadalajara y actual diputado nacional del PSOE por la provincia, Alberto Rojo, ha anunciado oficialmente su candidatura para liderar la Agrupación Local socialista de la ciudad. Lo hace con el objetivo de revalidar una «mayoría social» que, según defiende, permitirá «recuperar el proyecto» que se inició en 2019 y que, a su juicio, quedó «en pausa» tras el pacto de gobierno entre el PP y Vox que aupó a Ana Guarinos a la Alcaldía.

«Doy este paso para seguir fortaleciendo el proyecto que el PSOE tiene para la ciudad. Ese es el objetivo fundamental», ha declarado Rojo en declaraciones a Europa Press. Un proyecto que considera vigente y que, asegura, comenzó a materializarse con su llegada a la Alcaldía hace seis años: «El proyecto que empezamos en 2019 lo queremos seguir fortaleciendo para la ciudad».

Rojo ha insistido en que quiere ser «alternativa al peor gobierno que se puede tener», y ha criticado duramente la gestión del equipo de Guarinos. «El objetivo claro es reanudar el proyecto de progreso y de vida que hoy está en pausa por la inacción de Guarinos», ha afirmado. A su juicio, el actual Ejecutivo municipal «podría exprimir al máximo todas las oportunidades de un momento económico bueno, y lo que está haciendo es dejarlas perder por falta de trabajo, visión y ambición».

El dirigente socialista ha insistido en que su candidatura no se limita a la reconstrucción de un liderazgo interno, sino que busca proyectar una mayoría sólida para las elecciones municipales de 2027. «Estas son las razones por las que me presento», ha enfatizado. «Quiero pedir a la militancia del PSOE su apoyo no solo para buscar una mayoría política, sino para también conseguir una mayoría social muy amplia que serán las bases para reanudar el proyecto de vida para Guadalajara».

En ese horizonte, Rojo ha expresado su deseo de representar a la ciudadanía crítica con el actual rumbo del Ayuntamiento: «Quiero ser la voz de las personas descontentas, de quienes quieren volver a ver brillar Guadalajara». Para ello, ha subrayado que espera contar con las aportaciones «de una gran mayoría social» que permita llegar a mayo de 2027 «con un músculo suficiente para acabar con cuatro años en negro».

Rojo se ha mostrado arropado por la agrupación socialista local y provincial, y asegura sentirse con fuerza para liderar este nuevo ciclo. «Con humildad», ha afirmado tener «mucho ánimo de la calle para volver a gobernar». Y en este contexto, ha querido lanzar un mensaje de moderación: «En tiempos de tanta crispación, siento cariño, siento que muchas personas quieren que volvamos a impulsar esta ciudad. Representamos la moderación y la ambición por tener una Guadalajara que progrese. Y ese es el objetivo fundamental».

Reconocimiento a Sara Simón

Alberto Rojo también ha querido dedicar unas palabras de reconocimiento a su compañera Sara Simón, actual consejera de Igualdad del Gobierno regional, con quien compartió el gobierno municipal entre 2019 y 2023. «Le tengo que trasladar públicamente el mayor de mis agradecimientos por tanto trabajo incansable que nos permitió arrancar este proyecto», ha afirmado.

Rojo ha valorado el «arrojo y valentía» de Simón por haberse embarcado en 2017 en un proyecto que, dos años después, alcanzó la Alcaldía. Ahora, asegura asumir el relevo en la Agrupación Local del PSOE con responsabilidad: «Vamos a seguir dejándonos la piel por los vecinos, es importante estar a la altura de quien representas».

Por su parte, Sara Simón ha confirmado que no presentará candidatura para seguir al frente de la Agrupación Local socialista. A través de sus redes sociales, ha calificado la decisión de Rojo como «una buena noticia para Guadalajara y para el PSOE guadalajareño».

«Hoy se ha convocado la Asamblea en la que se renovarán los cargos orgánicos de la Agrupación Local de Guadalajara y yo ya les he trasladado a la Ejecutiva que me ha acompañado en estos últimos años que no voy a presentar una candidatura encabezada por mí para seguir liderando nuestra Agrupación», ha escrito Simón.

En un mensaje cargado de sinceridad y gratitud, ha reconocido que, aunque ha dado lo mejor de sí, «sé que no siempre he estado a la altura. Pido disculpas por ello. Y doy las gracias infinitas a todos y todas mis compañeras de Agrupación por todo el cariño que he sentido en estos años y por todo lo que me habéis enseñado. Ha sido la mejor escuela de vida».

Simón cierra una etapa política en la agrupación local convencida de haber dejado un legado sólido: «Lo dejo tranquila también, porque estoy convencida de que quien venga detrás de mí lo hará mucho mejor, con un objetivo claro: seguir ayudando a mejorar la vida de la gente».

Para la actual consejera, estos siete años han estado marcados por el aprendizaje, la unidad interna y el compromiso con el servicio público. «Entre todas y todos, hemos construido una agrupación más unida, fuerte, viva y que, por fin, comparte un objetivo común: dejar de competir entre nosotros para ser útiles; ganar fuera, ganar en las urnas de la calle, para mejorar la vida de la gente», ha concluido.