Roberto Polo, coleccionista de arte: «El proyecto en Toledo y Cuenca llega a su fin por acuerdo mutuo»

La Colección Roberto Polo dejará de exhibirse en Castilla-La Mancha. La decisión se ha tomado de forma consensuada entre el coleccionista y el Gobierno regional, según confirmaba ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, y reafirmaba el propio connoisseur a este diario. «El proyecto ha llegado a su fin y ambas partes hemos acordado mutuamente darlo por concluido», indicaba en un escueto mensaje.

Preguntado por el futuro de la colección y su traslado, ya que el Gobierno regional se ha comprometido a asumir el coste del transporte especial de las obras con cargo al erario público, el coleccionista declinaba hacer más declaraciones: «No tengo comentarios adicionales al respecto», explicaba, para avanzar que en los próximos meses «estaré muy ocupado y enfocado con un fascinante proyecto de investigación sobre un tema extremadamente importante en la historia del arte».

La colección de 445 obras iniciales cedidas a la Junta de Comunidades abría sus puertas el 27 de marzo de 2019 en el antiguo convento de Santa Fe de Toledo y unos meses más tarde, el 18 de diciembre de 2020, lo hacía en la antigua Iglesia de Santa Cruz de Cuenca, aunque el acuerdo se firmó en 2017 y empezó a materializarse con la mejora y adaptación de los espacios en 2018.

La portavoz regional destacaba ayer los datos de visitantes en estos seis años de exposición permanente, reuniendo a 171.365 visitantes. Las cifras no han sido suficientes para seguir apostando por Roberto Polo en Castilla-La Mancha. De hecho, este 2025 a 31 de agosto los espacios del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO) habían registrado en Toledo 20.000 visitas y en Cuenca 5.800, cuando, por ejemplo, los tres museos estatales de Toledo rozaron en 2024 los 880.000 visitantes. Solo el Museo del Ejército registró 432.677 visitas.

El fin del acuerdo llega siete años antes de la fecha prevista para la renovación del convenio que se revisaría 15 años después de la firma, es decir, en 2032. Más allá de las cifras de visitantes, que es uno de los argumentos de la Junta para poner fin a la colaboración, lo cierto es que la relación del coleccionista con el Gobierno autonómico hacía aguas desde hace meses, lo que ha llevado a ambas partes a poner fin a su relación contractual.

Una situación que viene de lejos Los desencuentros de Roberto Polo con la Junta fueron a más tras la salida del viceconsejero Jesús Carrascosa en 2019 La relación pública de Roberto Polo (La Habana, Cuba, 1951) con Castilla-La Mancha se remonta a 2017, cuando tras dos años de Gobierno el presidente Emiliano García-Page anunciaba que esta colección se expondría de manera estable en la región en dos capitales de provincia: Toledo y Cuenca. Detrás de aquella hazaña se encontraba el viceconsejero de Cultura, el conquense Jesús Carrascosa, que hoy vuelve a dirigir la Fundación Antonio Pérez y Centro de Arte Contemporáneo dependiente de la Diputación de Cuenca. Carrascosa se encargó entonces de no dejar pasar la oportunidad de que una colección con obras de las vanguardias europeas y las firmas de Kandinsky, Delacroix, Ernst o Schlemmer, entre otros, pasase de largo. Page prescindió de Carrascosa tras las elecciones de 2019. El conquense mantuvo la viceconsejería tanto con Reyes Estévez, como con Ángel Felpeto, ambos responsables de la cartera regional de Educación, Cultura y Deportes en el periodo 2015-2019. Tras la salida del viceconsejero del Ejecutivo autonómico, las relaciones de Roberto Polo con la Junta de Comunidades desembocaron en un continuo desencuentro, como el propio mecenas ha llegado a manifestar. Como ha podido saber ABC, en los últimos meses el coleccionista, incluso, ha dejado de asistir a los consejos del CORPO en los que se analiza la gestión de la colección.