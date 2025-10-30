Ricardo Chamorro renuncia a su acta de concejal en Ciudad Real por «coherencia» y acusa a Regino Pérez de «robar la voluntad popular»

El diputado nacional de Vox por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha anunciado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital, una decisión que ha justificado por «coherencia» y por no poder compaginar «ambas responsabilidades al cien por ... cien».

Chamorro ha explicado que su marcha obedece al convencimiento de que «no se puede estar al cien por cien en dos responsabilidades tan importantes», en referencia a su labor en el Congreso de los Diputados y en el consistorio ciudadrealeño.

Durante su intervención, el dirigente de Vox ha cargado contra Regino Pérez, edil que ocupará el puesto dejado por Luis Alberto Marín, que, sin embargo, tomará posesión este viernes como concejal no adscrito pese a haberse presentado en la lista del partido. Chamorro le ha acusado de «robar la voluntad popular» al desvincularse de Vox antes de acceder al escaño municipal. «Ha secuestrado un acta que no le corresponde. Lo normal sería que cuando alguien rompe con un partido renuncie al acta de concejal, sin embargo este hombre se aferra a ella», ha manifestado.

Noticia Relacionada Vox mantiene el control del Diario Lanza en Ciudad Real tras la dimisión de Marín ABC El pacto PP-Vox en la Diputación de Ciudad Real asegura la gestión del Diario Lanza al partido de derecha radical

El diputado ha subrayado que su renuncia permitirá que el acta sea recogida por Iván Mora, «la persona a la que realmente le correspondería» ocupar el asiento en el Pleno si Regino Pérez hubiera renunciado a ser concejal. Además, ha anunciado que Fátima de la Flor asumirá la Portavocía del grupo municipal, una decisión que se hará efectiva este viernes.

Con esta renuncia, Vox reorganiza su representación en el Ayuntamiento de Ciudad Real, donde mantiene su presencia institucional pese a la salida de Chamorro y la situación de Regino Pérez, que se incorporará como concejal no adscrito. Después de la entrada de Mora, Vox verá reducida su presencia en el Ayuntamiento de Ciudad Real al pasar de 4 a 3 diputados.