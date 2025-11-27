Revolucionando la rehabilitación: dos innovadores proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos mejoran la vida de los pacientes con lesión medular

En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, la innovación y la investigación llevan décadas marcando un antes y un después en el tratamiento de la lesión medular. Ahora, en colaboración con destacados centros de investigación europeos, dos proyectos pioneros buscan transformar la rehabilitación ... de los pacientes a través de un brazo robotizado que amplía sus capacidades físicas y de un fármaco experimental que mejora la transmisión nerviosa.

Ambos proyectos, impulsados por el equipo del doctor Antonio Oliviero, jefe de la sección de Neurología del hospital, y apoyados por la financiación de la Unión Europea, tienen un objetivo claro: devolver a los pacientes parte de su autonomía y mejorar su calidad de vida, como es el caso de César Soria, paciente que este jueves se ha prestado voluntario para una demostración con el brazo robotizado, acompañado por Daniel Jimeno, ingeniero biomédico, y María Asunción de la Barreda, científica y doctora en Biología.

El primero de los estudios, presentado hoy a los medios de comunicación, es el denominado Proyecto Área. Esta iniciativa consiste en el diseño y programación de un brazo robotizado con el fin de ayudar a los pacientes con lesión medular a realizar tareas cotidianas y también artísticas.

Este dispositivo, como ha explicado el doctor, forma parte de un consorcio europeo en el que participan países como Italia, Alemania, Suecia y Portugal, además, el objetivo de la investigación y desarrollo no es que el robot sea un simple instrumento, sino que el paciente se convierta en el controlador de su brazo robotizado.

«El paciente no debe ver el robot como un esclavo, sino como una extensión de su cuerpo, algo que puede manejar y utilizar para mejorar su día a día«, subraya. Para lograrlo, se emplean técnicas avanzadas de ingeniería biomédica, fisioterapia, terapia ocupacional e inteligencia artificial, que permiten que el dispositivo se adapte a las necesidades individuales de cada paciente.

Aunque en un principio los pacientes suelen mostrar cierta resistencia a este tipo de herramientas, una vez que entran en contacto con el medio la percepción cambia. «Nos dicen que al principio el robot es muy grande para tenerlo en casa, pero después de usarlo, reconocen que en ciertas situaciones les sería de gran ayuda«, comenta el neurólogo.

Además, se está trabajando en la mejora del diseño para que el dispositivo sea más accesible y portátil, con el objetivo de que en el futuro pueda ser usado incluso de manera más discreta, acoplado a una silla de ruedas o incluso en una mochila.

Un fármaco para mejorar la transmisión nerviosa

El segundo proyecto que el Hospital Nacional de Parapléjicos ha presentado es el uso de un fármaco experimental para mejorar la transmisión nerviosa en pacientes con lesión medular parcial. Este fármaco tiene como objetivo potenciar las señales nerviosas que, debido a la lesión, no se transmiten de manera eficiente, mejorando la función motora de los pacientes y reduciendo la fatiga durante sus esfuerzos.

El proyecto se encuentra en fase 2B, y los primeros resultados han sido prometedores: los pacientes han logrado caminar más metros con menor fatiga y mayor estabilidad.

Asimismo, este fármaco se está evaluando en combinación con la rehabilitación física, lo que podría amplificar los resultados y acelerar la mejora funcional.

Alberto Jara Sánchez, gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), remarca en esta línea la importancia de la colaboración internacional en proyectos como este. «Lo que estamos viendo aquí no solo es un avance para los pacientes con lesión medular, sino un ejemplo claro de cómo la investigación colaborativa entre países puede cambiar el pronóstico de los pacientes con lesiones neurológicas«, ha dicho.

De hecho, este fármaco, aunque inicialmente desarrollado para la lesión medular, también tiene el potencial de ser utilizado para otras afecciones neurológicas, como el Parkinson o la esclerosis múltiple.

Un aspecto clave que subrayan tanto el doctor Oliviero como el responsable del Sescam, es el papel central que juegan los pacientes en el desarrollo de estos proyectos. No se trata solo de utilizar a los pacientes como sujetos de investigación, sino de escuchar sus necesidades y adaptar las soluciones a su realidad cotidiana. «Hemos aprendido que las necesidades de los profesionales no siempre coinciden con las de los pacientes», señala el neurólogo, no sin antes destacar que todo el trabajo de investigación y desarrollo se lleva a cabo en colaboración constante con ellos.

En este sentido, los algoritmos de decisión que se emplean en estos proyectos no solo son el resultado de datos clínicos y fisiológicos, sino también de las experiencias y opiniones de los propios pacientes, que son quienes mejor conocen sus limitaciones y necesidades.

Una mirada hacia el futuro

Ambos proyectos son solo una parte del esfuerzo continuo del Hospital Nacional de Parapléjicos para ofrecer a los pacientes soluciones que no solo mejoren su salud física, sino también su bienestar emocional y social. La reciente colaboración con la Fundación Amancio Ortega, que aportará financiación para el estudio de nuevas terapias basadas en neuromodulación, es otro paso importante en este camino.

«Lo que estamos viendo hoy no es solo tecnología, es humanidad. Estos proyectos no solo tienen un gran potencial científico y técnico, sino que ofrecen a los pacientes la posibilidad de recuperar una parte fundamental de sus vidas: su autonomía«, añade el gerente del Sescam.

Y así, la investigación, la tecnología y la colaboración europea están cambiando el panorama de la rehabilitación en España, poniendo al paciente en el centro de todo el proceso. Y, como bien dice el doctor Oliviero, el futuro está en las manos de quienes luchan cada día por mejorar su calidad de vida.