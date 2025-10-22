Suscribete a
El retraso en los cribados de cáncer de mama en Talavera salta al Parlamento andaluz

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha recordado que el Gobierno de Page reconoce que ha tardado «cinco meses en reaccionar» tras el cierre de la clínica privada que realizaba las mamografías. «Nosotros lo he hemos hecho en seis días», le ha señalado a la oposición

Debate sobre sanidad: Antonio Sanz frente a todos y todos contra Juanma Moreno

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al finalizar su intervención
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al finalizar su intervención julio muñoz (EFE)

F.F.

Toledo

El colapso del programa de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina ha trascendido este miércoles al debate político en Andalucía. El Parlamento andaluz ha celebrado hoy un pleno monográfico de Sanidad, en el que el nuevo consejero de Sanidad ... de Andalucía, Antonio Sanz, ha aludido directamente a la situación vivida en Castilla-La Mancha.

