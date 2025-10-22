El retraso en los cribados de cáncer de mama en Talavera salta al Parlamento andaluz

El colapso del programa de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina ha trascendido este miércoles al debate político en Andalucía. El Parlamento andaluz ha celebrado hoy un pleno monográfico de Sanidad, en el que el nuevo consejero de Sanidad ... de Andalucía, Antonio Sanz, ha aludido directamente a la situación vivida en Castilla-La Mancha.

En su intervención, Sanz ha recordado a la oposición socialista que el Ejecutivo de Emiliano García-Page reconoce que «ya acumula 3.000 mujeres sin mamografía» en Talavera y su área sanitaria, y que ha tardado cinco meses en la reanudación del programa de detección precoz tras el cierre del centro privado que realizaba las pruebas.

«Como parece que no se acuerdan les digo que en Castilla-La Mancha ya son 3.000 las mujeres sin mamografía y que el Gobierno de Page admite que han tardado cinco meses en reaccionar. Nosotros hemos tardado seis días, pero eso ustedes no lo reconocen», ha afirmado el consejero andaluz durante su intervención.

Las declaraciones se produjeron en un pleno de alto voltaje político, convocado tras los fallos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que provocaron los retrasos en los diagnósticos de unas 2.000 mujeres y que acabaron con la dimisión de la consejera de Salud de la Junta, Rocío Hernández.