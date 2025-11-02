Suscribete a
Herida una escaladora tras precipitarse desde cinco metros de altura en el paraje de la Cueva de la Zarza, en Cuenca

La mujer, de 36 años, cayó en una zona de difícil acceso y fue trasladada en una UVI móvil al hospital Virgen de la Luz tras ser rescatada por los bomberos de Cuenca que la portearon hasta donde esperaba la ambulancia

Una mujer de 36 años ha resultado herida este domingo al precipitarse desde una altura de unos cinco metros mientras practicaba escalada en la zona Cueva de la Zarza, en el término municipal de Cuenca. La deportista cayó en una zona de difícil acceso ... , lo que complicó las labores de rescate y movilizó un amplio operativo de emergencias.

