Herida una escaladora tras precipitarse desde cinco metros de altura en el paraje de la Cueva de la Zarza, en Cuenca
rescate complicado
La mujer, de 36 años, cayó en una zona de difícil acceso y fue trasladada en una UVI móvil al hospital Virgen de la Luz tras ser rescatada por los bomberos de Cuenca que la portearon hasta donde esperaba la ambulancia
Una mujer de 36 años ha resultado herida este domingo al precipitarse desde una altura de unos cinco metros mientras practicaba escalada en la zona Cueva de la Zarza, en el término municipal de Cuenca. La deportista cayó en una zona de difícil acceso ... , lo que complicó las labores de rescate y movilizó un amplio operativo de emergencias.
El aviso del accidente se registró pasadas las cuatro y media de la tarde, cuando los equipos de emergencia fueron alertados de que una mujer que practicaba escalada y que responde a las iniciales A.C.A.C. se había precipitado en una zona de roca abrupta y de complicado acceso.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Bomberos de Cuenca, que procedieron a rescatar a la mujer y trasladarla hasta el punto donde aguardaba una UVI móvil, que se encargó de su evacuación al Hospital Virgen de la Luz de la capital conquense.
Además de los bomberos y del equipo sanitario, en el dispositivo intervinieron también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Cuenca, que colaboraron en las tareas de coordinación y seguridad durante el rescate.
