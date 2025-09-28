Regresan a sus hogares los vecinos de Cabida y Peñalba de la Sierra tras ser evacuados el viernes por el incendio en el Pico del Lobo (Guadalajara)

Los escasos vecinos de las pedanías de Cabida y Peñalba de la Sierra, pertenecientes al municipio guadalajareño de El Cardoso de la Sierra, han podido regresar esta tarde a sus casas después de haber permanecido evacuados desde el pasado viernes por el incendio forestal del Pico del Lobo, que ha arrasado unas 3.000 hectáreas y mantiene activo el nivel 2 de emergencia.

Lo han hecho con el compromiso de evitar «desplazamientos innecesarios» porque, tal y como ha explicado el director de la Emergencia, Juanjo Fernández, «sigue habiendo mucho trasiego de medios, muchas nodrizas, muchos camiones góndola con maquinaria pesada y es muy importante que la gente esté tranquila en sus casas porque vamos a seguir trabajando». Por ese motivo, las autoridades ha decidido mantener el corte de la carretera GU-187 y del camino rural del Puerto de la Quesera.

El incendio sigue contando con un despliegue amplio de medios aunque, con la caída de la tarde, los medios aéreos se están retirando a sus bases. En estos momentos trabajan en la zona 7 medios aéreos y 42 medios terrestres, con un total de 225 efectivos, entre brigadas, bomberos forestales y agentes medioambientales.

El mando unificado establecido entre Castilla-La Mancha y Castilla y León dirige la operación, en la que participan también medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias y efectivos de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y León.