Se refuerza la atención a personas con discapacidad física grave en Cuenca con más apoyos especializados

La consejera de Bienestar Social en su visita al recurso de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su disposición para seguir abordando un incremento de la inversión en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas de Cuenca con el objetivo de reforzar la calidad asistencial, ampliar terapias y modernizar equipamientos.

Así lo ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su visita al recurso, donde ha destacado que «cada euro que invertimos aquí se transforma en autonomía, en alivio para las familias y en oportunidades reales de participación social».

«Este recurso de Cuenca es un Centro de Referencia en Discapacidad Física que forma parte de la red regional de Castilla-La Mancha y en el que vamos a hacer un esfuerzo presupuestario importante en los próximos años para asegurar la calidad y la sostenibilidad del recurso». Actualmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha financia este centro con casi 1,3 millones en este 2025, cantidad que se espera pueda incrementarse el próximo año 2026.

La titular de Bienestar Social ha explicado que la prioridad del Ejecutivo autonómico es clara: ofrecer cuidados especializados, de cercanía y con equipos multidisciplinares que acompañan a las personas usuarias y a sus familias todos los días del año.

En este sentido, el refuerzo presupuestario permitirá consolidar plantillas, actualizar tecnología y ampliar los tratamientos rehabilitadores y de comunicación aumentativa.

El centro de Cuenca atiende actualmente a un grupo de personas con grandes necesidades de apoyo y dispone de un equipo de más de medio centenar de profesionales que abarca fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, enfermería, trabajo social y cuidados especializados.

Perteneciente a la Agregación de Fundaciones Benéfico-Particulares de la Provincia de Cuenca, el recurso cuenta con un total de 54 plazas, distribuidas entre la residencia, el centro de día y una vivienda.

Entre sus principales servicios destacan la neurorrehabilitación, el control postural, la comunicación aumentativa y alternativa, así como programas de respiro familiar dirigidos a los cuidadores.

Gracias al aumento de recursos, se incorporan nuevas tecnologías y equipamientos que permitirán mejorar la atención individualizada y adaptar mejor los entornos a cada usuario.

La consejera ha recordado que el de Cuenca forma parte de la red regional de atención a personas con discapacidad física gravemente afectadas, que cuenta en el conjunto de Castilla-La Mancha cuenta con seis recursos especializados en discapacidad física grave -tres residencias, una vivienda y dos centros de día- con 131 plazas, que reciben una financiación global de 3,4 millones de euros.

«Hablamos de una red pública, estable y cohesionada, que garantiza la cobertura territorial y que trabaja en coordinación con la sanidad, la dependencia y los servicios sociales municipales para responder de forma integral a las necesidades más complejas», ha remarcado García Torijano.

Estos seis recursos cuentan con profesionales especializados en múltiples disciplinas, configurando un modelo de referencia en España en el cuidado de la gran discapacidad física.

En palabras de García Torijano, «se trata de una red sólida, diseñada para asegurar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia y para dar respuesta a quienes más apoyos necesitan».

Durante la visita, en la que también ha estado la delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, la consejera ha puesto en valor la labor del equipo del centro de Cuenca, destacando que aquí «no hay casos, hay personas y proyectos de vida, y por eso el centro combina intervención clínica, apoyo social y acompañamiento emocional».

Asimismo, ha reconocido el papel fundamental de las familias, que encuentran en este recurso un aliado para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos.